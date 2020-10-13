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Güzellik uzmanının şampuan deneyi sosyal medyada viral oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2020 15:35 | Son Güncelleme

Saçlarınızı boyatmak veya kestirmek için harcanan paraların ardından, bakım ürünlerine küçük bir servet harcama fikri, acı verebilir.

Güzellik uzmanının şampuan deneyi sosyal medyada viral oldu

Ancak ABD’li bir kuaför ve güzellik uzmanı Rachel Trach, sosyal medyada paylaştığı bir videoda kaliteli şampuan ve saç kremi kullanmanın önemini gözler önüne serdi.

Viral olan videoda, Trach’in boyalı saç tutamlarıyla yaptığı deney görülüyor. Güzellik uzmanı su dolu iki bardağın içine 19 dolarlık ve 5 dolarlık iki şampuan katıp kaşıkla karıştırıyor. Bunun ardından bardaklara koyu mora boyanmış saç tutamlarını ekliyor.

Saç tutamını yıkandığı pahalı şampuanın suyu gri bir renge dönüştürdüğü daha ucuz şampuanla yıkanan saçın ise suya mavi bir renk verdiği görülüyor.

Trach’in “Kendi küçük deneyimi yaptım” notuyla Facebook’ta paylaştığı gönderi 78 binden fazla kez paylaşıldı ve 17 bin yorum aldı. Kullanıcılar deney karşısında şaşkınlıklarını ifade etti.

Bir kullanıcı, “Saçımın böyle olmasına şaşmamalı” diye yazarken, diğer kullanıcılarsa “Aman Tanrım!”, “Ahhh bu çok kötü” gibi şaşırma ifadeleriyle tepki verdi.

Öte yandan tüm kullanıcıların deneye ikna olmadığı görüldü. Bazı kişiler, yıllarca ucuz şampuan kullandıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi.

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