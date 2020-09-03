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Güzellik yarışmasından kaçan inek ortalığı birbirine

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında "İnek" güzellik yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya getirilen bir inek ortalığı birbirine kattı.

Güzellik yarışmasından kaçan inek ortalığı birbirine

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında "İnek" güzellik yarışmasının 4’üncüsü düzenlendi. Yarış öncesi inekler kamyonetlerle fuar alanına taşındı. Güzellik yarışmasına getirilen ineklerden bir tanesi kamyonetten indirildiği sırada kaçarak ortalığı birbirine kattı. Fuar alanına giren inek vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kısa süre yaşanan arbede sonucunda inatçı inek 5-6 kişinin uğraşları sonucu yakalanıp güzellik yarışmasına getirildi.

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YARIŞMADAN KAÇAN İNEK DERECEYE GİREMEDİ

İnatçı inek, yarış alanına getirildikten sonra jüri üyeleri inekleri kontrol ederek oylamaya başlandı. Yarışma kapsamında 9 inek meme yapısı, ayak yapısı, vücut yapısı gibi 14 kategoride değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Emre Nazlı’ya ait inek birinci, Sait Çakır’a ait inek ikinciliği alırken, Fikret Mercan’a ait inek ise 3’üncü oldu. Güzellik yarışmasından kaçan inek ise herhangi bir dereceye giremedi.

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YARIŞIN BİRİNCİSİNE ALMANYA GEZİSİ

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Ergin Durgun, yarışma hakkında yaptığı açıklamada, “Bugün 4’üncüsünü düzenleyeceğiz. Artık geleneksele hale geldi. Bu yarışmayı düzenlememizin amacı kaliteli, iyi ırklar yetiştiren üyelerimizi ödüllendirmek ve onları teşvik etmek. Tekirdağ yetiştiricileri olarak, yetiştirdiğimiz hayvanlarda iddialıyız. Şu anda Türkiye’nin en iyi ırk hayvanlarının ilimizde yetiştirildiğini iddia ediyoruz. Bu yarışmayı da bunu tanıtmak ve bunu gündeme getirmek için yapıyoruz. Hayvanlarımız ön elemeden geçtiler. Buraya gelen hayvanlar bizim için finalistler. Buraya gelen hayvanlar 14 kategoride değerlendirmeye alınıyorlar” dedi.

Birinci olan ineğin sahibi ödül olarak Almanya fuar gezisine katılırken, dereceye giren diğer ineklerin sahiplerine Tekirdağ DSYB ve sponsor firmalar tarafından çeşitli ödüller verilecek.

İHA

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