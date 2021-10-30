Güzellikleri genetik! İşte akılları baştan alan 20 ünlü kız kardeş!

Güzelliğin genetikle ilgili olduğunu kanıtlar nitelikte bir içerikle karşınızdayız. Ülkemizde de abla kardeş ünlüler var ancak, dünyada sayıları daha fazla diyebiliriz. Magazin gündemine damga vuran isimleri gördüğünüzde, “Bunlar kardeş miymiş?” sorusunu sormadan da edemeyeceksiniz. İşte 20 ünlü kız kardeş…

GÜZELLİKLERİYLE DİLLERE DESTAN ÜNLÜ KARDEŞLER

Hem ülkemizde hem dünyada güzellikleriyle dillere desten kız kardeşler bulunuyor. Çoğunun belki de kardeş olduğunu bile bilmiyor olabilirsiniz. Önce Türk ünlü kız kardeşlerden başlayacağı. Daha sonra da yabancılara geçeceğiz. İşte 20 ünlü kız kardeş…

Hande-Gamze Erçel

Romantik komedi dizilerinin aranan ismi olan Hande Erçel, oldukça büyük bir hayran kitlesi yakaladı. Abla Gamze Erçel ise sosyal medya fenomeni. Eşi Caner Yıldırım ve kızı Aylin Mavi ile hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip

Hande- Bensu Soral

Girdiği her rolün hakkını vererek dikkatleri üzerine çeken Hande Soral’ın, gönülleri fethetmesinin ardından 5 yaş küçük kardeşi de bir o kadar etki yarattı. Bu güzel ikili uzun yıllar bir hayli sevilecek gibi görünüyor.

Müjgan - Derya Şensoy

Ferhan Şensoy ve Derya Baykal evliliğinin birbirinden güzel iki meyvesi. 89 ve 90 doğumlular.

İdil ve Pınar Sivritepe

Çilek Kokusu dizisiyle ünlenen İdil ve onun tıpatıp benzeyen ikizi Pınar. 90 doğumlu bu ikizler de ileride adlarından daha çok söz ettirebilirler.

Hazal Filiz Küçükköse ve Kardeşleri

Kara Sevda dizisiyle tanınan Hazal Filiz Küçükköse'nin iki kız kardeşi var, üstelik bir tanesiyle tek yumurta ikizi.

Kylie ve Dannii Minogue

40'lı yaşlarda olmalarına bakmayın, bu iki şarkıcı kız kardeşlerin mavi gözleri bir araya geldiğinde, gözlerinin derinliklerinde kaybolabilirsiniz.

Stella ve Vanessa Hudgens

28 yaşındaki Vanessa'yı pek çok dizi ve filmden tanıyoruz. En az onun kadar güzel olan 21 yaşındaki kardeşi de ablası gibi bir oyuncu.

Bella ve Gigi Hadid

20 ve 21 yaşlarındaki bu kız kardeşler, son birkaç yılın en çok konuşulan modellerinden oldular. Uzun yıllar magazin gündeminde olacak gibi görünüyorlar.

Jessica ve Ashlee Simpson

Simpson kardeşlerin her ikisi de müzik piyasasındaki işleriyle dünya çapında ün kazandılar. Jessica 36, Ashlee 32 yaşında.

Penélope ve Monica Cruz

42'sindeki Penélope'nin, ikizi gibi görünen bir kız kardeşi var. 3 yaş küçük olan kardeşi de birkaç filmde oyunculuk yaptı, daha çok dansçı kimliğiyle İspanya'da tanınan bir isim.

Kendall ve Kylie Jenner

Kameraların karşısında büyüdükleri için böyle bir hayatın dışında olmaları kaçınılmazdı. Beklenildiği gibi 21 yaşındaki Kendall ve 19 yaşındaki Kylie, magazin gündemini meşgul eden isimlere dönüştüler.

Gisele, Patricia ve Rafaela Bundchen

Ünlü model Gisele Bundchen'in iki kız kardeşinin de isteseler Gisele gibi model olabilecek kadar hoş bir güzellikleri var. Bu kardeşlerden Patricia, Gisele'in ikizi; Rafaela ise küçük kardeşleri.

Poppy ve Cara Delevingne

Cara daha çok tanınan bir model olsa da ablası Poppy de bir model. Cara 24'ünde, ablası ise 30 yaşında.

Taissa ve Vera Farmiga

Listenin, aralarında en fazla yaş farkı olan güzelleri. American Horror Story ile tanınan Taissa 22 yaşında; The Departed, The Conjuring filmleriyle tanınan ablası Vera ise 44 yaşında. Göründüğü kadarıyla aralarında fazla yaş farkı yokmuşçasına iyi anlaşan bir ikili.

Mary-Kate, Ashley ve Elizabeth Olsen

Belki de bazılarınız onları sadece iki kardeşten ibaret sanıyordu. Oysa ikizlerin bir de Elizabeth adında küçük kardeşleri var(aslında uzun boyun da etkisiyle abla gibi duruyor). Onu da Avengers serisinin Scarlet Witch'i olarak tanıyoruz.

Dakota ve Elle Fanning

Ne kadar hızlı büyüdüklerini anlayamadık bile. Dakota 23, Elle 18 yaşında. İkisi de kariyerlerinde tatlı tatlı ilerliyorlar.

Marta ve Joanna Krupa

Bu Polonyalı ikizler için ne söylesek az. Model dünyasının kıskanılan kardeşlerinden.

Rooney ve Kate Mara

Hollywood'un gözbebeği iki kardeşi. Abla Kate sinemaya daha önce atılmıştı, son yıllarda Rooney atağa kalkarak ablasını gölgede bıraktı. İkisi de birbirinden başarılılar. Aralarında 2 yaş bulunuyor.

Kayleen ve Rachel McAdams

Ünlü oyuncu Rachel McAdams'ın kardeşi Kayleen, ablasına bir hayli benziyor. Makyöz olan Kayleen McAdams, 38 yaşındaki Rachel'dan 3 yaş küçük.

Zooey ve Emily Deschanel

Zooey'in ablası da kendisi gibi gözlerinin güzelliğiyle büyülüyor. Emily de uzun yıllar sinema sektöründe, daha çok Bones dizisiyle tanınıyor. Biri 37, diğeri 40 yaşında ama en az 10 yaş küçük gösteriyorlar.





