Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 29 Kasım 2015'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde zarar gördüğü için yıkılan Güzelyurt Merkez Camisi, yeniden ibadete açıldı.

Hekimhan Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, camiye baktıklarında sanki bahar ayında açan bir çiçekmiş gibi herkesin mutlu olduğunu söyledi.

Camilerin yaşatılması gerektiğini belirten Özdemir, "Camileri bir çiçeği sularcasına hayatta tutmamız lazım. Camilerimiz ancak cemaatle hayatta kalır. Bunun bilincinde olarak sadece Cuma namazlarına değil vakit namazlarına da orayı doldurarak caminin etrafında sosyal aktivitelerde bulunarak yediden yetmişe yaşlısıyla genciyle orada bulunmak camiyi yaşatan en önemli unsurlardan biridir." dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları da camilerin birliğin ve beraberliğin sembolü olduğunu anlatarak, "Bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Camiyi yapmaya vesile olan, destek veren, emek çeken herkes çok önemli bir vazifeyi yerine getirmiş oluyor. Mühendisten işçisine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.