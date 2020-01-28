Gwen Stefani son haliyle olay oldu! 'Madonna gibi...'

Gwen Stefani, 62. Grammy Ödülleri’ndeki görünümü nedeniyle tepki aldı. Yaptırdığı estetik ve dolgulardan şikayet eden hayranları, ünlü şarkıcının tanınmaz hale geldiğini söyledi.

Dolce & Gabbana tasarımı mini elbisesiyle ne kadar beğeni toplasa da, Stefani’nin ifadesinin donuklaştığını fark eden kişiler ünlü şarkıcıyı topa tuttu. Twitter’da tepkisini gösteren bir kullanıcı, “Gwen… Yüzüne ne yapmış? Tanınmaz halde, utanç verici” dedi.

Stefani’nin hayranları, şarkıcıyı çok fazla estetik ve botoks yaptırarak doğal güzelliğini bozmakla suçladı. Ünlü şarkıcının bir başka takipçisi de, “Yüzüne estetik ve botoks yapmaktan vazgeç. Madonna gibi sahte görünmeye başladın” dedi.

