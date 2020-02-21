Gwyneth Paltrow davete makyaj yasağı koydu!

Stilist Rachel Zoe rimel ve dudak parlatıcısı sürerek isteği görmezden gelse de pek çok ünlü Paltrow'un ricasını geri çevirmedi. Özellikle 57 yaşındaki Demi Moore'u makyajsız görenler övgü dolu sözler söyledi. Pembe renkteki Oscar de la Renta imzalı elbisesini doğal bıraktığı saçlarıyla tamamlayan Paltrow, paylaşımlarının altına "Makyaj yok, filtre yok... Dünyadaki en iyi kadınlardan bazılarının inanılmaz buluşması" şeklinde not düştü.

Etkinliğin ilginç yanı ise ünlülerin davete makyajsız ve doğal halleriyle katılmasıydı. Çünkü Paltrow, düzenlediği davette katılımcılardan hiçbir şekilde makyaj veya kozmetik ürünü kullanmamaları şartı koştu.

Paltrow'un Beverly Hills'te düzenlediği akşam yemeğinde 40 yaşındaki Kate Hudson, 57 yaşındaki Demi Moore ile 30 yaşındaki kızı Rumer Willis, 48 yaşındaki Rachel Zoe, Keanu Reeves'in sevgilisi 47 yaşındaki Alexandra Grant gibi çok sayıda ünlü isim vardı.

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow markası Goop'un yeni ürünlerini tanıtmak için bir davet düzenledi.

Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına, "Alexandra Grant ile yaptığım röportajdan çok keyif aldım. O şu ana kadar konuştuğum en parlak, en yaratıcı insanlardan biri. Solumdaki de fena değil" diyerek Demi Moore'a şaka yapmayı ihmal etmedi.



Paltrow ve arkadaşlarının makyajsız görüntüsü ise beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

