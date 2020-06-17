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Gwyneth Paltrow, şimdi de orgazm kokan mum satıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Doğal sağlık ürünleri satan Goop adlı markanın yaratıcısı Gwneth Paltrow, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu vajina kokan mumla birçok tartışmaya neden olmuştu. The Avengers’ın yıldızı Paltrow şimdi de kendi orgazm kokusuna sahip mum satışa çıkardığını duyurdu.

Gwyneth Paltrow, şimdi de orgazm kokan mum satıyor

47 yaşındaki Gwyneth Paltrow Jimmy Fallon’un The Tonight Show’una katılarak doğal yaşam imparatorluğu olarak adlandırılan markasıyla ilgili konuştu.

Fallon’un satışa çıkan mumun adını sorarak yaptığı espriye yanıt veren Paltow “Adı This Smells Like My Vagina (Bu benim vajinam gibi kokuyor)” diyerek Fallon’un satın almak istemesi durumunda stokta bulunduğunu söyledi.

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Fallon’un “Mumun ismi bu. Deli gibi satacak. Muhteşem bir fikir” çıkışına yanıt olarak Paltrow “Bu punk rock gibi bir fikir, feminist bir fikir. Yeni bir mumumuz daha var ve aslında karına hediye etmek için daha uygun olabilir” dedi.
Paltrow ardından kameralara dönerek yeni ürününün ismini söyledi: “This Smells Like My Orgasm (Bu benim orgazmım gibi kokuyor)”

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Paltrow’un orgazm kokulu mumu, 75 dolardan ön satışa sunuldu. Satışlar ise 25 Haziran’da başlayacak.

Ürünün açıklamasında ise “Greyfurt, portakal çiçeği esansı, olgunlaşmış kuş üzümü tanelerinin çay ve Türk gülleriyle karıştırılmasıyla oluşan bu koku seksi, şaşırtıcı ve bağımlılık yapıcı” sözleri yer alıyor.

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