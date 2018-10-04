İSTANBUL (AA) - Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), Kadın Çalışma Grubu öncülüğünde hayata geçirdiği "Eşitlik Hareketi"ni İstanbul'da tanıttı. Düzenlenen etkinlikte, kadınların iş hayatında daha aktif olmalarına ve Türkiye’nin geleceğe eşit adımlarla yürümesine katkıda bulunmayı amaçlayan "Eşitlik Hareketi"nin detayları paylaşıldı ve "Eşitlik Zamanı" filmi tanıtıldı. GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, GYİAD 16. dönem yönetim kurulu olarak tüm çalışmalarını "dönüşüm" vizyonu altında topladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bizim için dönüşüm bireyden başlayan, kurumlarla etki alanını arttıran ve nihayetinde, toplumun tamamına sirayet etmesi beklenen bir yol haritasıdır. Bu yola çıkarken her katman için farklı bir başlık belirledik ve kadın, dijitalleşme ve sanat konu odakları üzerinden dönüşüme katkı sağlayacak projeler üretmeye karar verdik. Dönüşüm Çalışma Gruplarımız olarak adlandırdığımız bu 3 başlığı işlerken, kadının dönüştürücü gücünü merkeze aldık. Çünkü kadın, aslında çekirdek ailede, bireyin dönüşümüne çok ciddi yön veriyor. Cinsiyet eşitliği konusunu önemsiyoruz. İşe kendimizden başladık. Başkan olurken bu konuya büyük hassasiyet gösterdim ve listemizin yarısını kadın üyelerimizden, yarısını erkek üyelerimizden olacak şekilde belirledik. Derneğimizin 'Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği' olan ismini 'Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği' olarak değiştirdik."

Kadınların hem istihdamda hem yönetim kademelerinde hem de "eşit ücretle eşit işe" alınmalarında, yükselmelerinde güçlü şekilde var olduklarının ve var olmalarının sağlanması gerektiğini belirten Savcı, "Her türlü şartta, iş hayatında kadın ve erkek eşittir diyoruz ve 'Eşitlik Hareketi'ni başlatıyoruz." dedi. \ - "Kadına bakış açısı tüm toplumların geleceğini belirler" GYİAD Kadın Çalışma Grubu Başkanı İlkay Demirdağ da "Eşitlik Hareketi"nin yola çıkış noktasına değinerek, kadınların toplumun yarısı, kalkınmanın anahtarı ve ekonominin can damarı olduğunu söyledi. Demirdağ, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için kadının çalışma hayatında hak ettiği yeri alması, iş gücüne aktif bir biçimde katılması ve yönetimde söz sahibi olmasının anahtar bir role sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Çünkü kadına bakış açısı, tüm toplumun geleceğini belirler. İşte bu yüzden, hayallerimiz için güçlenmemiz, geleceğe eşit adımlarla yürümemiz gerekiyor. Çünkü eşitlik olmadan toplumlar dönüşemez. İşte bu sebeple GYİAD olarak Kadın Çalışma Grubumuzun liderliğinde iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için ortak bir duruş, söylem ve aksiyon planı oluşturabilmek üzere 'Eşitlik Hareketi'ni hayata geçiriyoruz."