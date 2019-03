GYODER ve Colliers'ten Türkiye gayrimenkul piyasası raporu

GYODER’in Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretim Komitesi ile Türkiye'de 2001 yılından itibaren uluslararası bazda kapsamlı hizmetler sunan gayrimenkul hizmetleri kuruluşu Colliers International Türkiye, yabancı yatırımcılara yönelik "REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets" raporunu hazırladı. Rapor, yatırımcılara Türkiye’de gayrimenkul yatırımı konusunda güncel ve kapsamlı bilgiler sunuyor.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de gayrimenkul piyasasının araştırıldığı, 2019 itibarıyla 6 aylık periyotlarla düzenli olarak yayımlanacak "REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets" raporu ilk kez, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek gayrimenkul fuarı MIPIM’de, İTO’nun destekleriyle yabancı yatırımcılarla paylaşılacak.

- "Yabancı yatırımcıları bilgilendirmeyi görev edindik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Türkiye'de yatırım imkanlarının görülmesini sağlamayı ve bu alanda doğru bilgilere ihtiyaç duyan yabancı yatırımcıları kapsamlı verilerle bilgilendirmeyi görev edindiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets raporu, Türkiye’nin yabancı yatırımcılara tanıtımı konusunda çok değerli bir çalışma oldu. Türkiye’de gayrimenkul en güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülmeye devam ediyor. Ülkemizde sektörün finansmanını da genişleten yeni düzenlemelerle birlikte sermayenin tabana yayılması, gayrimenkul yatırımlarını daha cazip hale getiriyor. Bugün yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapması için doğru bir zaman olduğunu, GYODER olarak her platformda dile getiriyoruz."

İstanbul’un, marka şehir olarak dünyanın dört bir yanından yatırımcıların ilgisini çektiğini aktaran Yetgin, "İstanbul’un finansal bir merkez olması için inşa edilen dev projeler de bu ilgiyi artırıyor. Gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER’in Başkanı olarak yabancı yatırımcılara özellikle şunu söylemek istiyorum; Türkiye gayrimenkul sektörü, dünya ölçeğinde gerçekleştirilen projelerle yakalanan ivmeyi önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürecektir. Ülkemiz, demografik yapısı ve ekonomik gelişmeler göz önüne alınarak dünya ile kıyaslandığında, gayrimenkul sektörümüzün daha fazla potansiyel içerdiği ortada. Yabancı yatırımcıları, özellikle gelecek vadeden fırsatlar için ülkemizde gayrimenkul yatırımına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.