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Gyrotonic nedir? Faydaları saymakla bitmiyor

01.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Gyrotonic, eklem kabiliyetini maksimize etmek amacıyla kullandığımız, aynı zamanda kasların da güçlenmesini sağlayan bir egzersiz metodudur. Yoga, pilates, tai-chi ve danstan esinlenmiş olan bir egzersiz yöntemidir. Bulan kişinin bir dansçı olması ve abisinin de fizik tedavi uzmanı olması egzersiz sisteminin bu yönde daha fazla gelişmesini sağlamıştır. Bedenin hareket kabiliyetini arttırmayı hedefler.

Gyrotonic günümüzde birçok kişi tarafından yapılan ve tercih edilen bir egzersiz metodudur. Özellikle dansçılar ve sporcular, tekniklerini daha fazla güçlendirmek ve sakatlanma riskini azaltmak için yapmaktadır.

Fakat çocuklar, gençler, yaşlılar ve sadece sağlıklı yaşamak isteyenler bile yapabilir. Özellikle çocuklara da çok fazla önerilir. Çünkü hem hareket kabiliyetini artırır, hem de konsantrasyonu geliştirir.

Aynı zamanda hamileler de yoğun bir şekilde tercih etmektedir. Hamileler bu egzerzisin kendilerini rahatlattıklarını söylemektedir.

Gyrotonic, gyrotonic için özel tasarlanmış ekipmanlar ile yapılır. Farklı tasarlanmış ekipmanlar kullanılır. Bu ekipmanlar da olabildiği kadar beden kabiliyetini artırmak, egzersiz sayısını çoğaltmak üzerine kullanılır. Birçok fizik tedavi sonrası rehabilitasyon amaçlı gelen öğrencilerin yanı sıra, sadece sağlıklı olmak amacı taşıyan öğrenciler de gyrotonic yapabilir.

Bunun haricinde omurgayı uzatmak, kasları güçlendirmek amacıyla yapıldığı için, ekipmanı kullanarak yapmak insanları daha rahat ettirmektedir. Olabildiği kadar nefesi kullanmaya özen gösteriyoruz. Nefes kombinasyonuyla akıcı hareketlerle birlikte gyrotonic uygulaması yapılır.

GYROTONIC YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Gyrotonic yaparken hareketleri olabildiği kadar nefese dikkat ederek yapmaya özen göstermek gerekir. Bunun haricinde tabii ki bir gyrotonic uzmanıyla çalışmak, gyrotonic diploması aktif olan birisiyle çalışmak çok önemlidir. Çünkü gyrotonic yaşayan ve kendini yenileyen bir egzersiz metodudur. Gyrotonic'in internet sitesinde bakarak, kimlerin diploması aktif, kimlerle çalışabilirim diye kontrol edebilirsiniz.

Gyrotonic yaptığınız süre içerisinde olabildiği kadar devamlılığa özen gösterilmelidir. Zihinden ziyade bedenin egzersizleri uygulayıp ezberlemesi çok önemlidir.

Gyrotonic yapacak kişinin herhangi bir rahatsızlığı varsa, bunu eğitmene önceden mutlaka bildirmesi gerekir.

GYROTONIC KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR MU?

Gyrotonic kilo vermeye birebir yardımcı olmayabilir, fakat bir diyet programının vazgeçilmez parçası olabilir. Beslenme düzenini oturtmuşken, beslenmeye dikkat ediyorken, gyrotonic hem sizin iyi hissetmenizi sağlayacaktır, hem de dairesel hareketler iç organları iyi bir şekilde çalıştıracaktır. Sindirim ve boşaltım sistemini de iyi anlamda destekler.

Bu yüzden diyet programının çok iyi bir yardımcısı olabilir. Aynı zamanda kendinizi iyi hissetmenizi sağlar, bir yandan fit kalmanızı, kasları güçlendirmeyi ve sıkılaşmayı sağlar.

GYROTONIC DERSLERİ HAFTADA KAÇ KERE YAPILIR?

Gyrotonic dersleri, haftada iki veya üç kez tavsiye edilir. Genelde bir gün aralar verilerek yapılır. Eğer hamilelik durumu varsa veya fizik tedavi sonrası rehabilitasyon amaçlı devam ediliyorsa, en az haftada üç gün gelmesi tavsiye edilir. Eğer başka bir egzersiz programıyla desteklenecekse, o zaman sayı üçten aşağı çekilebilir. Sadece düzenli yapılması önemlidir.

Bedenin egzersize alışması, vücudun öğrenmesi, kasların ve eklemlerin istendiği şekilde ilerlemesi için düzenli yapılması önemlidir.

GYROTONIC HAMİLELER İÇİN UYGUN MUDUR?

Gyrotonic hamileler için uygundur. Sürekli olarak dairesel hareketler içermesiyle bebeğin daha rahat bir şekilde yerleşmesini sağlar. Aynı zamanda iç organlara yapılan masaj hamile kadınların rahatlamasını sağlar. Omurga etrafındaki en ufak kasların bile çalışması, hamilelikte omurgada yaşanan değişikliklerin daha kolay karşılanmasını sağlar.

Hamileler için çok ağır bir egzersiz metodu olmadığından dolayı çok rahat uygulanabilir durumdadır. Aynı zamanda ekipmanla yapılması, omurganın desteklenmesini sağladığı için özellikle tercih edilebilir.

GYROTONIC TEDAVİ AMAÇLI YAPILABİLİR Mİ?

Gyrotonic tedavi amaçlı yapılabilir. Fizik tedavi sonrasında yaşanan fiziksel sıkıntının tekrardan yaşanmaması amacıyla, eklemlerin kabiliyetini artırmak, kas yoğunluğunu artırıp güçlendirmek amacıyla uygulanır.

Egzersiz bir alet tarafından omurgayı desteklediği için, sakatlanma olasılığına karşı minimize edilmiştir. Fonksiyonel hale getirilmiştir. Hareketlerin akıcı yapılması, doğal vücut kabiliyetlerinin dışında herhangi bir şey uygulanmaması da gyrotonic egzersizini diğer egzersizlere göre öne çıkarmaktadır.

GYROTONIC'İN FAYDALARI NELERDİR?

Gyrotonic'in fiziksel faydaları, uzun bir omurgaya sahip olmak, dik bir duruş elde etmek, normal hayatın içerisindeki faaliyetleri daha rahat yapabilmek, hayatın içerisinde fiziksel anlamda daha rahat davranabilmek gibi faaliyetler olabilir. Bunun haricinde kasların güçlenmesi, eklemlerin hareketlerinin çok daha rahatlaması, hareketlere özgürlük katmak sayılabilir. Onun haricinde ruhsal anlamda da çok büyük rahatlamalar sağlamaktadır. En önemlisi ruhun, bedenin ve fiziğin bütünlüğünü de hissetmeye başlıyoruz.

Koordinasyon gelişmeye başlıyor. Sporlarda ya da dansta daha iyi bir verim elde edilmeye başlanıyor. Hamilelerde ağrısız ve rahat bir hamilelik süreci geçirilmesine yardımcı olur.

Çocukların koordinasyonunun ve lenf bezlerinin gelişmesinde çok fayda sağlayıcı olmaktadır.

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