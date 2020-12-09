H100 serumu nedir? Doktorlar neden tercih ediyor?

Mannitol, bilinen en güçlü su tutucu maddelerdendir. Biz de mannitolün bu etkisinden faydalanmaktayız. Aynı zamanda H100 serumun içinde, vitaminler, mineraller ve peptitler bulunmaktadır.

MEDİKAL ESTETİKTE H100 UYGULAMASI

Hyalurinik asit, ciltteki kırışıklıkları azaltır, nemi artırır, elastikiyet ve parlaklık verir. Kolajen yapımını da artırdığı için ciltte parlaklığın yanında yüzü yukarı doğru çekme yani lifting etkisi de yapar.

KAÇ YAŞINDAN İTİBAREN, SAÇ SEANS YAPTIRILMALI?

Hyalurinik asit üretimi, 25’li yaşlardan itibaren azalmaya başlar. Hyalurinik asit miktarının düşmesiyle beraber yüzde bollaşma ve aşağı doğru sarkma olur. Bunu engellemek için 25 yaşından itibaren H100 serumu yapılabilir. Genç yaşlarda 15 gün arayla 2-3 seans önerilirken daha olgun ciltlerde 3-4 seans tercih edilir. Etkisi de ortalama 6-8 ay devam eder.

SEANSLAR BİTTİKTEN SONRA BİR DAHA YAPTIRMAK GEREKİR Mİ? KAÇ AYDA BİR YAPTIRILMALI?

2-3 seans H100 serumunun etkisi ortalama 6-8 ay süreceği için, 8-10 ayda bir yapılması yeterli olacaktır. Amaç, yüzdeki yaşlanmayı yavaşlatmak ve geciktirmektir.

YAŞIN SAKLANAMADIĞI BÖLGELERDEN ELLER İÇİN UYGUN MU?

Herkes yüzüne yatırım yapıyor, dikkat ediyor fakat boyun ve el çoğu zaman gözden kaçıyor. Bu da ciddi bir kontrast oluşturuyor. Bu yüzden elde en sık uyguladığımız ürünlerden biri H100 serumu oluyor.