H100 serumu nedir? Doktorlar neden tercih ediyor?

Mannitol, bilinen en güçlü su tutucu maddelerdendir. Biz de mannitolün bu etkisinden faydalanmaktayız. Aynı zamanda H100 serumun içinde, vitaminler, mineraller ve peptitler bulunmaktadır.
Hyalurinik asit, ciltteki kırışıklıkları azaltır, nemi artırır, elastikiyet ve parlaklık verir. Kolajen yapımını da artırdığı için ciltte parlaklığın yanında yüzü yukarı doğru çekme yani lifting etkisi de yapar.
Hyalurinik asit üretimi, 25’li yaşlardan itibaren azalmaya başlar. Hyalurinik asit miktarının düşmesiyle beraber yüzde bollaşma ve aşağı doğru sarkma olur. Bunu engellemek için 25 yaşından itibaren H100 serumu yapılabilir. Genç yaşlarda 15 gün arayla 2-3 seans önerilirken daha olgun ciltlerde 3-4 seans tercih edilir. Etkisi de ortalama 6-8 ay devam eder.
2-3 seans H100 serumunun etkisi ortalama 6-8 ay süreceği için, 8-10 ayda bir yapılması yeterli olacaktır. Amaç, yüzdeki yaşlanmayı yavaşlatmak ve geciktirmektir.
Herkes yüzüne yatırım yapıyor, dikkat ediyor fakat boyun ve el çoğu zaman gözden kaçıyor. Bu da ciddi bir kontrast oluşturuyor. Bu yüzden elde en sık uyguladığımız ürünlerden biri H100 serumu oluyor.
Medikal estetik işlemler, bundan 10-15 sene önce ilk çıktıklarında herkesin ulaşabileceği fiyatlarda değildi. Fakat artık fiyatlar herkesin ulaşabileceği seviyeye geldi. Ama önemli olan şu, fiyatı çok uygun diye hastalarımızın merdiven altında işlem yaptırmaktan kaçınmasını öneriyoruz. Bu işlemler, doktorlar tarafından ruhsatlı kliniklerde yapılmalıdır.
En sık kullanılan bölge yüz, boyun, el ve dekolte bölgesi. Özellikle boyun bölgesinde alternatifsiz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Boyunda oluşan gerdan çizgileri, kırışıklıklar ve sarkmalar üç seansta çok net bir şekilde toparlanır. Ciddi bir parlaklık oluşur. H100, dekolte bölgesinde oluşan ince kırışıklıkları açmada da çok etkilidir.
Hayır, evde alınıp kullanılabilecek bir ürün değil. Doktor tarafından, medikal bir klinikte uygulanmalıdır.
Evet. PRP veya diğer mezoterapi ürünleriyle kombine edilebilir. Bir seans H100 kullanılırken, diğer seans PRP veya başka bir mezoterapi uyguluyoruz.
Bu medikal estetik işlemlerin cerrahi uygulamalara göre en büyük üstünlüğü, işlem yapıldıktan hemen sonra günlük hayata devam edilebilmesidir. İşlem sonrası 1-2 saat sürebilen kızarıklık olabilir. Sonrasında hasta, günlük hayatına dönebilir.
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