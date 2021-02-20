H5N8 Kuş Gribinin İlk İnsan Vakası Rusya'da

Rusya’da, kuş gribi virüsünün H5N8 olarak adlandırılan türünün ilk kez insanlara geçtiği tespit edildi. Rus yetkililer tespitlerini Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bildirdi.

Kuş gribinin H5N1, H7N9 ve H9N2 türleri daha önce de insanlara bulaşmıştı. H5N8’e ise son dönemlerde Rusya, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da rastlanıyordu. Ancak H5N8 ilk kez Rusya’da insanda tespit edildi.

Rus tüketici sağlığı gözlem kurumu Rospotrebnadzor’un başkanı Anna Popova H5N8’in insandaki ilk tespitiyle ilgili ayrıntıları WHO’ya bildirdiklerini bugün açıkladı. Popova açıklamasında, yapılan test sonuçlarından “tam emin olduktan sonra, birkaç gün önce WHO’ya gerekli bilgiyi aktardıklarını” söyledi.

Popova ayrıca, Rusya’nın güneyindeki bir kümes hayvanları çiftliğinde 7 işçinin Aralık ayında virüsü kaptığını, bu kişilerin şu an sağlık durumlarının iyi olduğunu da ekledi.

WHO’nun Avrupa ofisinden de konuyla ilgili olarak e-posta yoluyla bir duyuru yayınlandı.

WHO’nun mesajında bunun H5N8 virüsünün insanlarda görüldüğü ilk vaka olduğu doğrulandı ve “Elde edilen ilk bilgilere göre tespit edilen vakalar kuş sürüleriyle temasta olan çalışanlardı. Belirti göstermediler ve virüsün başka kişilere geçtiği yönünde bir işaret yok” denildi.