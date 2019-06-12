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Haaretz: Türkiye'ye F-35 yaptırımı İsrail'in çıkarına

12.06.2019 20:37 | Son Güncelleme

İsrail gazetesi Haaretz, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasının İsrailli şirketlerin yararına olacağını belirtti.

Haaretz: Türkiye'ye F-35 yaptırımı İsrail'in çıkarına

Gazete bu durumun, uçakların İsrail'e karşı kullanılması riskini de ortadan kaldıracağını öne sürdü.İsrail gazetesi Haaretz, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının İsrailli şirketlere yarayacağını iddia etti. Türkiye'yi F-35 programından çıkarmakla tehdit eden ABD, Ankara'ya Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı S-400 hava sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.

Haaretz, F-35 savaş uçaklarının üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'nin söz konusu projeden çıkarılması hâlinde, bu durumun hem stratejik hem de ekonomik açıdan İsrail'in çıkarına olacağını savundu.

Haaretz'in haberinde, Türkiye ile İsrail arasında yapılan anlaşmada F-35 motorlarının bakımı için Türkiye'de bir bakım merkezi kurulmasının öngörüldüğü hatırlatıldı.

Ayrıca hem İsrail hem de Türk şirketlerinin F-35 projesinde taşeron olarak hizmet vermek için çok sayıda anlaşma imzaladığını belirten Haaretz, Ankara'nın programdan tamamen çıkarılmasının ardından bu sözleşmelerin iptal edilmesi durumunda doğacak boşluğun İsrailli firmalarca doldurulabileceğini öne sürdü. Hatta habere göre, ABD ve İsrail Savunma Bakanlıkları, "İsrailli askeri şirketlerle yapılabilecek yeni anlaşmalarla ilgili teklif paketleri konusunda nabız yoklamaya" başladı. İsrail gazetesi, bu kontratların yüz milyonlarca dolar değerinde olduğunu belirtti.

Haaretz ayrıca Ankara'nın ABD'den yapılan uyarılara rağmen Moskova'dan S-400 almasının Türkiye'yi Ortadoğu'da "kısmen Rus kampında" konumlandıracağını ifade ederek söz konusu gelişmenin stratejik sonuçları da olacağını belirtti.

İsrail'e karşı kullanılması ihtimali

Gazete, F-35'lerin Ankara'ya teslim edilmemesinin, bu savaş uçaklarının gelecekte Türkiye tarafından İsrail'e karşı kullanılması riskini de ortadan kaldıracak olmasını olumlu bir durum olarak niteledi.

ABD, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı çıkıyor. Washington ayrıca Türkiye F-35 ve S-400'lere aynı anda sahip olduğu takdirde bu uçaklarla ilgili hassas bilgilerin Moskova'nın eline geçmesinden endişe ediyor.

Uzun süredir S-400'lerle ilgili kararından vazgeçmesi için Ankara'ya baskı yapan ve yaptırım uygulamaya hazırlanan ABD'nin tehditlerine karşın Türkiye geri adım atmıyor. Türk ve Rus yetkililer, kısmen ödemesi de yapılan S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının en geç Temmuz ayında gerçekleşeceğini belirtiyor.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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