Haaretz: Türkiye'ye F-35 yaptırımı İsrail'in çıkarına

Gazete bu durumun, uçakların İsrail'e karşı kullanılması riskini de ortadan kaldıracağını öne sürdü.İsrail gazetesi Haaretz, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının İsrailli şirketlere yarayacağını iddia etti. Türkiye'yi F-35 programından çıkarmakla tehdit eden ABD, Ankara'ya Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı S-400 hava sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.

Haaretz, F-35 savaş uçaklarının üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'nin söz konusu projeden çıkarılması hâlinde, bu durumun hem stratejik hem de ekonomik açıdan İsrail'in çıkarına olacağını savundu.

Haaretz'in haberinde, Türkiye ile İsrail arasında yapılan anlaşmada F-35 motorlarının bakımı için Türkiye'de bir bakım merkezi kurulmasının öngörüldüğü hatırlatıldı.

Ayrıca hem İsrail hem de Türk şirketlerinin F-35 projesinde taşeron olarak hizmet vermek için çok sayıda anlaşma imzaladığını belirten Haaretz, Ankara'nın programdan tamamen çıkarılmasının ardından bu sözleşmelerin iptal edilmesi durumunda doğacak boşluğun İsrailli firmalarca doldurulabileceğini öne sürdü. Hatta habere göre, ABD ve İsrail Savunma Bakanlıkları, "İsrailli askeri şirketlerle yapılabilecek yeni anlaşmalarla ilgili teklif paketleri konusunda nabız yoklamaya" başladı. İsrail gazetesi, bu kontratların yüz milyonlarca dolar değerinde olduğunu belirtti.