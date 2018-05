Hababam’ın ‘Bacaksız’ı o kahkahanın hikayesini anlattı

Akça, sinemaya Arzu Film ile başladığını, her gün 9.00’dan 15.00’e kadar okulda olduğunu, 15.00’ten sonra da sette ayakkabı boyadığını belirterek, “(Arzu Film) Benim için bir okuldu, evimdi. Rahmetli Ertem ağabeyin eşi de bizim annemizdir, oğulları kardeşimizdir.” ifadelerini kullandı.

Akça, Yeşilçam döneminde para kazanamadıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:”Şimdikiler para kazanıyor ama parayı bir yerlerde düşürüyor. İsimlerini vermeden, kötü alışkanlıklar diyelim, oralarda düşürüyorlar mantıklı ve doğru olan şeyleri yapmadıkları için. Eskiden bizim ustalarımız, ‘Yavrucuğum, elini yıkarken altına bir kutu koy. O damlacıklar da kutuyu doldursun’ derdi. Çok doğru bir şey söylüyorlardı. Biz, kazandığımız parayı üstümüze aldık. Şimdiki gibi kostüm sponsordan gelmiyordu. Biz kendi çantamızda alıp sete gidiyorduk. Kuaförümüz, makyözümüz, kostümcümüz yoktu” günümüz imkanlarının daha geniş olduğuna dikkati çeken Akça, “Şimdi her şey var ama oyunculuk yok. Para da bütün imkanlar da var ama oyunculuk yok” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞENER ŞEN OYNAYACAĞI ROLÜ YAŞAR”

Tuncay Akça, beğendiği oyunculara ilişkin de şunları söyledi: “Şener (Şen) ağabey bambaşka bir oyuncudur. Bir rolü oynarken, onu 15-20 gün izler, benimser, yaşar. O yüzden de Şener ağabey, Türk sinemasında gelmiş geçmiş en klas adamlardandır, hala da devam ediyor. Şu an belki önüne 100 senaryo geliyordur. O senaryoları elinin tersiyle itiyordur. Kemal Sunal var. Normal hayatta çok ciddi ama sinemada İnek Şaban. O, bugünkü siyasi konjonktüre de günümüze de tam oturan filmlerde rol aldı. Adile Naşit efsanesi var. Aileden bir oyunculuk geleneği var. Babası meşhur Direklerarası’nın üstadı Naşit Özcan. Kardeşi Selim Naşit. Yeğenleri Naşit Özcan. Bunlar tiyatronun ve sinemanın duayenleri.” Oyuncu Akça, 11 yaşında başladığı sinemada 43 yılda “Bizim Aile”, “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı”, “Hababam Sınıfı Uyanıyor”, “Gülen Gözler”, “Bebek”, “Yol”, “Mavi Mavi”, “Selamsız Bandosu”, “Yılmaz Güney: His Life, His Films”, “Bizimkiler”, “Talihsiz Bilo”, “Hababam Sınıfı Üç Buçuk”, “Hababam Sınıfı Merhaba”, “Hababam Sınıfı Askerde”, “Yalancı Yarim” ve “Öğrenci İşleri”nin de içinde bulunduğu 100’den fazla yapımda rol aldı.