Hababam’ın ‘Bacaksız’ı o kahkahanın hikayesini anlattı

Hababam Sınıfı’nın “Bacaksız” lakaplı öğrencisi Tuncay Akça, Bakırköy’de bir köftecide müdür olarak görev yapıyor. Akça, 1975-1976’da ayakkabı boyacılığı yapmak üzere gittiği Hababam Sınıfı setinde tesadüfen başlayan Yeşilçam günlerini anlattı.

Film setine arkadaşının ısrarıyla gittiğini aktaran Akça, “Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Kahkaham tesadüf oraya monte oldu ama hiç hikayeyle, senaryoyla alakası olmayan bir olaydı. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Ertem ağabey bir dahidir. Kafasında önce bir öğrenci olarak bir şeyler yazdı rahmetli Sadık Şendil ile beraber. Yavuz Turgul da vardı o ekibin içinde. Tesadüfen bir kahkahamızla girdik” dedi.

Akça, sinemaya Arzu Film ile başladığını, her gün 9.00’dan 15.00’e kadar okulda olduğunu, 15.00’ten sonra da sette ayakkabı boyadığını belirterek, “(Arzu Film) Benim için bir okuldu, evimdi. Rahmetli Ertem ağabeyin eşi de bizim annemizdir, oğulları kardeşimizdir.” ifadelerini kullandı.

Tuncay Akça, babasının Arzu Film’e gitmesini istemediğine dikkati çekerek, “Münir (Özkul) Baba gelip babamı ikna etti ilk filmde. Sonra başka filmlerde oynarken o filmin yapımcıları geldi. Bebek diye bir filmde oynadım. O film için adam 40 gün dükkana gelip gitti. Babamın mesleği mermercilikti. Bizim de mermerci olmamızı istiyordu” diye konuştu.