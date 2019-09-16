Hababam Sınıfı, Çanakkale'de

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRK sinemasının önemli yapıtlarından Hababam Sınıfı filminin oyuncuları, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan İlköğretim Haftası kapsamında Çanakkale’ye gelerek, 18 Mart İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanından sinemaya uyarlanan ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği, Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe ve Tarık Akan gibi birçok ünlü ismi buluşturan Hababam Sınıfı’nın hayattaki oyuncularından Bülent İdiroğlu, Ergun Sözen, Yılmaz Kaya gibi isimler İlköğretim Haftası kapsamında Çanakkale Folklor Araştırma Derneği (ÇAFAD) ve Çanakkale 18 Mart İlkokulu işbirliğiyle Çanakkale’ye gelerek, öğrencilerle buluştu.

Düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından okul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Yine okul öğrencileri tarafından hazırlanan dans gösterileri, Hababam Sınıfı oyuncularına duygu dolu anlar yaşattı.

MAHMUT HOCA’YA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM