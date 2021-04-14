Hababam sınıfı gerçek oldu: ''Sınıf üzerinde damı bulunan bir yer değil!''

Yatılı olan okulda salgın nedeni ile takılan maskelerden dolayı kapalı sınıflarda bunalan öğrenci ve öğretmenler okul bahçesindeki açık hava sınıfında kuşların sesi eşiğinde ve yeşillikler arasında ders işlemekten çok memnun.

Şırnak Uludere Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulunda açık hava sınıfı, robotik kodlama atölyesi, Karacaoğlan müzik atölyesi, Nuri İyem görsel sanatlar atölyesi ve Cahir Arf Matematik ve zeka oyunları atölyesi olmak üzere 5 özel sınıf bulunuyor.

''SINIF DEDİĞİMİZ YER ASLINDA ETRAFI DÖRT DUVAR İLE KAPLI BİR YER DEĞİLDİR''

Güzel havalarda derslerini açık hava sınıfında işleyen fen bilimleri dersi öğretmeni Sinem Onur, ’’Öğrencilerimiz ile birlikte salgın döneminde okulumuzun bahçesinde bir sınıf açmıştık daha öncesinde kitap okuma çalışmaları için kullanmayı düşünüyorduk fakat böyle bir dönem ile karşılaşınca salgın döneminde sınıfımızı ders işlemek için karar verdik. Hababam sınıfında Mahmut hocamızın da dediği gibi sınıf dediğimiz yer aslında etrafı dört duvar ile kaplı olan bir yer ya da üzerinde damı bulunan bir yer değildir. Sırasında bir ormanın bulunduğu, sırasında bazen bir dağ başı aslında bilginin olduğu bilgi için mücadelenin vat olduğu her yer sınıftır. Bizde doğanın içerisinde fen bilimleri dersimizi çocuklarımız ile birlikte işliyoruz salgın döneminde sosyal mesafeye dikkat ederek ve bunun yanında çocuklarımızın da doğayla iç içe olmasıyla güzel bir şekilde derslerimize devam ediyoruz. Öğrencilerimizde doğada olduklarında fazlasıyla mutlu oluyorlar derslerimizi bu şekilde işliyoruz’’ dedi.