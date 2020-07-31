'Hababam Sınıfı' itirafı! 'Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem...

Yönetmen Ferdi Eğilmez, ‘Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in oynadığı Badi Ekrem'i aslında Zeki Alasya'nın oynayacağını söyledi.

Unutulmaz Türk filmlerinin yapımcı ve yönetmeni Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez, ‘Hababam Sınıfı’yla ilgili bir gerçeği, gün yüzüne çıkardı. Eğilmez, filmde Şener Şen’in oynadığı Badi Ekrem rolünü aslında Zeki Alasya’nın oynayacağını açıkladı. O dönem Zeki Alasya’nın yapım şirketiyle yollarının ayrılmasıyla filmde yer alamadığını söyleyen Eğilmez, “Tatlı Dillim filminde başarıyla canlandırdığı antrenör rolünden sonra Zeki Alasya abiyi Badi Ekrem, Metin Akpınar’ı ise Külyutmaz Hoca rollerinde izleyecektik belki. Ama işte ayrılık bu imkanı elden alıyor çok daha başka bir şekle sürüklüyordu elbette” dedi.



