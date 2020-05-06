MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hababam Sınıfı Merhaba ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Merhaba konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Merhaba ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Merhaba konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 19:52 | Son Güncelleme

Türk sinemasının efsane film serisi Hababam Sınıfı'nın yeni versiyonu olan Hababam Sınıfı Merhaba bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. 2004 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Mehmet Ali Erbil, Halit Akçatepe ve Şafak Sezer yer alırken yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Peki Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi? İşte Hababam Sınıfı Merhaba konusu ve film hakkında tüm bilgiler.

Hababam Sınıfı Merhaba ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Merhaba konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni nesil Hababam Sınıfı olarak çekilen ve yeni kadrosu ile sevilen Hababam Sınıfı Merhaba filminin konusunu merak ediliyor. Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi? İşte tüm detaylar…

HABABAM SINIFI MERHABA KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'nın okulu olan Özel Çamlıca Lisesi hala eğitim ve öğretime devam etmektedir. Okul sahibi vefat etmiş, okulu oğlu Deli Bedri tarafından işletmektedir.Eski dönemlere damga vuran Hababam geleneği ise devam etmektedir. Öğretmenler ise öğrencilerin oyunlarından yılmıştır. Deli Bedri lakaplı okul sahibi okulu kat karşılığı müteahite satıp yerine plaza yapılmasını arzulamaktadır.

Onun bu hayalinden haberdar olan okul müdiresi Fatoş Hoca okulun satılma bahanesi olan Hababam Sınıfı ile mücadele edebilmek için eski Hababamcılardan yardım ister. Tulum Hayri , Hayta İsmail ve Güdük Necmi aralarında konuşur ve Güdük Necmi'yi okula sahte Rehberlik Öğretmeni olarak yollamaya karar verirler. Okula elinde sahte belgelerle gelen Güdük Necmi bir süre sonra Hababam Sınıfı'na gerçek kimliğini açıklar ve Hababamcılarla işbirliği yaparak Deli Bedri ile mücadele etmeye başlarlar. Sınıfın içinde ise yeni tiplemelerimizi görürüz. Sınıfın yakışıklısı Matkap Emre (M. Ali Alabora), her gece herkes uyuduktan onra okuldan kaçmakta ve sabaha karşı geri gelmektedir. Sınıf arkadaşları ise onun çok çapkın olduğunu düşünmekte ve dışardaki yaşadıklarını merak etmektedirler. Emre'nin aşık olduğu sevgilisi Arzu ise Emre'nin kendisi dışında neler yaptığını merak eder ve erkek kılığında okula kayıt yaptırır. Kız İsmail lakabı takılan Arzu'nun en büyük yardımcısı ise okul sahibi Deli Bedri'nin Hababam Sınıfı'nda okuyan oğlu Casus Ercü 'dür. Olaylar Deli Bedri'nin okulu sattığını söylemesiyle tırmanır ve herkesi çok büyük bir bir süpriz bekler.

HABABAM SINIFI MERHABA NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Merhaba filminin nerede çekildiğine dair kesin bir ifade olmasa da 2003 yılında çekimleri tamamlanan 2004 yılında beyaz perdeye aktarılan filmin Adile Sultan Kasrı'nda çekildiği belirtiliyor.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ali Erbil

Halit Akçatepe

Şafak Sezer

Zeki Alasya

Mehmet Ali Alabora

Hülya Koçyiğit

Nehir Erdoğan

Ceyhun Yılmaz

Bülent Kayabaş

Peker Açıkalın


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
İrem Derici'den takipçisine 'dövme' ayarıİrem Derici'den takipçisine 'dövme' ayarı
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'İlk dönem tamamlandı' dedi ve ikinci dönemin adını açıkladı

Bakan Koca 'İlk dönem tamamlandı' dedi ve ikinci dönemin adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu

Süper Lig eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü!

Süper Lig eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

Kısıtlama kalktı, binlerce araç şehre giriş yaptı

Kısıtlama kalktı, binlerce araç şehre giriş yaptı

Çin'deki Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Çin'deki Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Küçük Zeyno büyüdü! Köşe yazarı oldu

Küçük Zeyno büyüdü! Köşe yazarı oldu

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koca Bulma Sanatı konusu nedir, oyuncuları kimler? Koca Bulma Sanatı filmi ne zaman çekildi?

Romantik komedi Koca Bulma Sanatı ekranda!

Banker Bilo nerede ve hangi yıl çekildi? Banker Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Banker Bilo nerede ve hangi yıl çekildi?

Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir?

Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi?

Bana Masal Anlatma nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları

Kahkaha dolu film bu akşam ekranda

İrem Derici'den takipçisine 'dövme' ayarı

İrem Derici'den takipçisine 'dövme' ayarı

Uraz Kaygılaroğlu sildi Melis İşiten vazgeçmedi

Eski eşi birlikte olan pozlarını sildi! Duygusal tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.