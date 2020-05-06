Hababam Sınıfı Merhaba ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Merhaba konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni nesil Hababam Sınıfı olarak çekilen ve yeni kadrosu ile sevilen Hababam Sınıfı Merhaba filminin konusunu merak ediliyor. Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi? İşte tüm detaylar…

HABABAM SINIFI MERHABA KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'nın okulu olan Özel Çamlıca Lisesi hala eğitim ve öğretime devam etmektedir. Okul sahibi vefat etmiş, okulu oğlu Deli Bedri tarafından işletmektedir.Eski dönemlere damga vuran Hababam geleneği ise devam etmektedir. Öğretmenler ise öğrencilerin oyunlarından yılmıştır. Deli Bedri lakaplı okul sahibi okulu kat karşılığı müteahite satıp yerine plaza yapılmasını arzulamaktadır.

Onun bu hayalinden haberdar olan okul müdiresi Fatoş Hoca okulun satılma bahanesi olan Hababam Sınıfı ile mücadele edebilmek için eski Hababamcılardan yardım ister. Tulum Hayri , Hayta İsmail ve Güdük Necmi aralarında konuşur ve Güdük Necmi'yi okula sahte Rehberlik Öğretmeni olarak yollamaya karar verirler. Okula elinde sahte belgelerle gelen Güdük Necmi bir süre sonra Hababam Sınıfı'na gerçek kimliğini açıklar ve Hababamcılarla işbirliği yaparak Deli Bedri ile mücadele etmeye başlarlar. Sınıfın içinde ise yeni tiplemelerimizi görürüz. Sınıfın yakışıklısı Matkap Emre (M. Ali Alabora), her gece herkes uyuduktan onra okuldan kaçmakta ve sabaha karşı geri gelmektedir. Sınıf arkadaşları ise onun çok çapkın olduğunu düşünmekte ve dışardaki yaşadıklarını merak etmektedirler. Emre'nin aşık olduğu sevgilisi Arzu ise Emre'nin kendisi dışında neler yaptığını merak eder ve erkek kılığında okula kayıt yaptırır. Kız İsmail lakabı takılan Arzu'nun en büyük yardımcısı ise okul sahibi Deli Bedri'nin Hababam Sınıfı'nda okuyan oğlu Casus Ercü 'dür. Olaylar Deli Bedri'nin okulu sattığını söylemesiyle tırmanır ve herkesi çok büyük bir bir süpriz bekler.