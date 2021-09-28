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Hababam Sınıfı'nda Semra öğretmen karakteriyle tanınmıştı! Semra Özdamar gerçekte bakın ne iş yapıyormuş?

28.09.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semra Özdamar, Türk sinemasının en değerli filmlerinden biri olan "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filminde canlandırdığı "Semra Hoca" rolü ile izleyicilerin belleğine kazındı. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit gibi usta oyuncularla çalışan Semra Özdamar 1978'de sinemayı bıraktı ve başka bir alana yöneldi.

Hababam Sınıfı'nda Semra öğretmen karakteriyle tanınmıştı! Semra Özdamar gerçekte bakın ne iş yapıyormuş?

Senaristliğini Sadık Şendil'in yaptığı, 1975 yapımlı "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmi seyirciler tarafından günümüzde de izleniyor. Usta yazar Rıfat Ilgaz'ın kitabından esinlenerek yazılan bu film ile Semra Özdamar'ın yıldızı parladı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok filmde rol alan ve ödül sahibi olan Özdamar, oyunculuğu bıraktı.

Hababam Sınıfı'nda Semra öğretmen karakteriyle tanınmıştı! Semra Özdamar gerçekte bakın ne iş yapıyormuş?

SEMRA ÖZDAMAR NE İŞ YAPIYOR?

11 Ocak 1956 Bursa doğumlu Semra Özdamar 65 yaşındadır. Anadolu Ekspresi, Arkadaş, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Kara Çarşaflı Gelin gibi filmlerin oyuncu kadrosunda yer alan Semra Özdamar 1973 yılında oyunculuğa başladı. 1977'de 14. Antalya Film Şenliği – En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Semra Özdamar, 1978'de oyunculuğu bıraktı ve öykü yazarlığına başladı. Bir süre Almanya'da yaşayan Özdamar, 1 Şubat 2004'de hayatını kaybeden yönetmen, belgesel yapımcısı ve akademisyen Süha Arın'ın eski eşidir.

Hababam Sınıfı'nda Semra öğretmen karakteriyle tanınmıştı! Semra Özdamar gerçekte bakın ne iş yapıyormuş?

SEMRA ÖZDAMAR'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

  • 1974 - Anadolu Ekspresi
  • 1974 - Erkeksen Kaçma
  • 1974 - Ferhat
  • 1974 - Yalnız Adam
  • 1974 - Tütün Zamanı
  • 1974 - Arkadaş
  • 1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
  • 1975 - Yarınlar Bizim 2
  • 1975 - Kara Çarşaflı Gelin
  • 1975 - Bir Gün Mutlaka
  • 1977 - Güneşli Bataklık
  • 1978 - At Gözlüğü
  • 1984 - O'na Çirkin Kral Derlerdi


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