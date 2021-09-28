Hababam Sınıfı'nda Semra öğretmen karakteriyle tanınmıştı! Semra Özdamar gerçekte bakın ne iş yapıyormuş?

Senaristliğini Sadık Şendil'in yaptığı, 1975 yapımlı "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmi seyirciler tarafından günümüzde de izleniyor. Usta yazar Rıfat Ilgaz'ın kitabından esinlenerek yazılan bu film ile Semra Özdamar'ın yıldızı parladı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok filmde rol alan ve ödül sahibi olan Özdamar, oyunculuğu bıraktı.

SEMRA ÖZDAMAR NE İŞ YAPIYOR?

11 Ocak 1956 Bursa doğumlu Semra Özdamar 65 yaşındadır. Anadolu Ekspresi, Arkadaş, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Kara Çarşaflı Gelin gibi filmlerin oyuncu kadrosunda yer alan Semra Özdamar 1973 yılında oyunculuğa başladı. 1977'de 14. Antalya Film Şenliği – En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Semra Özdamar, 1978'de oyunculuğu bıraktı ve öykü yazarlığına başladı. Bir süre Almanya'da yaşayan Özdamar, 1 Şubat 2004'de hayatını kaybeden yönetmen, belgesel yapımcısı ve akademisyen Süha Arın'ın eski eşidir.

SEMRA ÖZDAMAR'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

1974 - Anadolu Ekspresi

1974 - Erkeksen Kaçma

1974 - Ferhat

1974 - Yalnız Adam

1974 - Tütün Zamanı

1974 - Arkadaş

1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1975 - Yarınlar Bizim 2

1975 - Kara Çarşaflı Gelin

1975 - Bir Gün Mutlaka

1977 - Güneşli Bataklık

1978 - At Gözlüğü

1984 - O'na Çirkin Kral Derlerdi



