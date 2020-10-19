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Hababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek oldu, ormanda okul açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 18:01 | Son Güncelleme

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine doğa bilinci oluşturmak amacıyla hazırlanan Doğa Okulu, Hababam Sınıfı’nda Mahmut Hoca’nın söylediği, "Okul sadece dört tarafı duvarla çevrili, tepesinde damı olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur" sözünü akıllara getirdi.

Hababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek oldu, ormanda okul açıldı

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine doğa bilinci aşılamak için ormanda sınıf kuruldu. Kurulan sınıf, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan Hababam Sınıfı’ndaki gibi ormanlık alanda olması da öğrencileri mutlu etti. Hababam Sınıfı filminin unutulmaz müdür muavini karakteri olan Mahmut hocanın filmde, söylediği, "Okul sadece dört tarafı duvarla çevrili, tepesinde damı olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı... Öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur" sözü de öğrenciler tarafından yerine getirildi.

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Hançerli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan okulun açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını belirterek, öğrencilerin bu okulda, çevreye daha duyarlı nesiller olarak yetişeceğini söyledi. Vali Şimşek, “Bu yıl 128 derslik daha ilave ederek, toplamda 4 bin 473 dersliğe ulaştık ve ikili eğitimi Niğde’de sonlandırdık. Bunların yanında öğrencilerimizin spor ve doğayla buluşması da çok önemlidir. Bu okul sayede çocuklarımızın duygusal, bilişsel ve fiziksel yönleri de gelişiyor. Öğrencilerimiz, bu okulda, çevreye daha duyarlı nesiller olarak yetişecek. Doğa okulunun açılması çok önem taşıyor. İnşallah öğrencilerimiz buradan mümkün olduğunca istifade edecekler. Bu tür okulların sayısı daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

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İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ise "Burada öğrencilerimize doğa alışkanlığını kazandırmak yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla doğa okulu açtık” dedi. (İHA)

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