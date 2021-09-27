Çoğumuz bunu bilmiyorduk! Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın keşfedilme hikayesi şaşırttı!

Başrollerini Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Şener Şen gibi isimlerin paylaştığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde, kahkahalarıyla ortalığı inleten 'Bacaksız' karakterini canlandıran Tuncay Akça'nın yıllar içindeki değişimi, görenleri hayrete düşürdü. İşte Tuncay Akça'nın son hali:

Tuncay Akça, Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin setine aslında ayakkabı boyacısı olarak gitmişti.

Sette, kahkaha attığı sırada Ertem Eğilmez'in ilgisini çeken Akça, filme tesadüfen attığı kahkahayla dahil oldu.

BABASI OYUNCU OLMASINI İSTEMEDİ

Tuncay Akça, oyuncu olmak istediğinde babasından onay alamadığını şu sözlerle ifade etmişti: Münir Baba gelip babamı ikna etti ilk filmde. Sonra başka filmlerde oynarken o filmin yapımcıları geldi. 'Bebek' diye bir filmde oynadım. O film için adam 40 gün dükkana gelip gitti. Babamın mesleği mermercilikti. Bizim de mermerci olmamızı istiyordu.

''DOĞRU OLANI İŞLİYORDU''

Tuncay Akça, Hababam Sınıfı filmi için şu ifadeleri kullanmıştı: Amatör bir ruh, profesyonel bir düşünceydi. Orada bir aile, arkadaşlık vardı. Herkesin hayatında mutlaka kopya çekmek vardı. Okul zamanı sigara içme olayları vardı. Tabii bunlar çok doğru değil ama o afacanlıklar vardı. Bunların yanlış olduğunu anlatıyordu. Arkadaşların, dostluğun, samimiyetin, yardımlaşmanın güzelliğini işliyordu. Doğru olanı, ilkeli, tutarlı şeyleri işliyordu.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya geldi. Hababam Sınıfı'ndaki Bacaksız rolüyle başlayan kariyeri; Bizim Aile, Gülen Gözler, Bizimkiler gibi pek çok projede devam etti. Tuncay Akça, 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanlığına aday olmuştu.



