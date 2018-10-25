MAGAZİN

Hababam Sınıfı'nın Boncuk'unun son haline bakın!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

Hababam Sınıfı'nın iki sevilen oyuncusu Fazıl Ender Uzun ve Ergun Sözen yıllar sonra bir arada görüntülendi! İşte o iki oyuncunun son hali

Hababam Sınıfı'nın Boncuk'unun son haline bakın!

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nın yan karakterleri de başrol oyuncuları kadar sevildi.

Onlardan biri, sınıfın en çalışkanı olan Boncuk (Ergun Sözen) ve Semra hocaya "Öğretmenliğe amma da meraklıymışsınız" repliğiyle hatırlanan Fazıl Ender Uzun...

Başarılı oyuncuların son halleri ise görenleri şaşırttı.

5bd1965c66a97caaeaf0e347

Boncuk rolüyle hatırlanan Ergun Sözen, şimdilerde hayatını dans eğitmeni olarak sürdürüyor.

Fazıl Ender Uzun ise kurmuş olduğu Üstün Sanat Tiyatrosu ile sanat hayatına devam ediyor.

5bd1972166a97caaeb91ab9a

Instagram'da 'mekaniyesilcam' adlı hesap ikilinin son hallerini yayınladı, takipçilerinden büyük beğeni aldı. Paylaşımın altına ise şunlar yazıldı:

"Hababam Sınıfı'nın iki tatlı oyuncusunu paylaşalım istedik bu kez sizlerle... Fazıl Ender Uzun ve Ergun Sözen...(Şimdiki mesleğini duyunca şaşıracaksınız)

Hababam Sınıfı öğrencilerinin en yakışıklılarından dersek yanılmış olmayız sanırım Fazıl abi için. "Öğretmenliğe amma da meraklıymışsınız" repliğiyle Semra Hoca'ya ayar verdiği sahne gelir gözümüzün önüne hemen... Fenerbahçe maçları sonrası okula girdiklerine hep en saftadır. Mahmut Hoca, okulun önünde tek ayak üzerinde durma cezası verdiğinde, aman hocam rezil oluruz dercesine koşanların hemen başındadır Fazıl abimiz... Kurmuş olduğu Üstün Sanat Tiyatrosu ile sanat hayatına devam eden Fazıl Ender Uzun, İstanbul'da hayatını sürdürmektedir.

Hababam Sınıfı'nın en çalışkan oyuncusu olduğu hepimizin malumudur namıdiğer Boncuk abimizin. Külyutmaz'ın "Aferin oğlum, şu sınıfta senden başka ders dinleyen yok" demesi bunun en büyük kanıtıdır sanırım... Okul taksitini yollamayınca babası, para bulmak için haraca keser tüm okulu arkadaşları... Yeterli parayı bulamazlar ama Mahmut Hocamız halleder mevzuyu... Şimdilerde ise Avukat ve Dans Eğitmeni olarak hayatını sürdüren Ergun Sözen, İstanbul'da yaşamaktadır."


PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Hakan Hatipoğlu 'bebeği reklam için kullanıyor' diyenlere tepki gösterdiHakan Hatipoğlu 'bebeği reklam için kullanıyor' diyenlere tepki gösterdi
Tuvana Türkay'dan dudak dudağa açıklaması Tuvana Türkay'dan dudak dudağa açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fazıl Ender Uzun Hababam Sınıf Ergun Sözen

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Esenyurt'ta fabrika yangını!

Esenyurt'ta fabrika yangını!

Sahte para verilen taksici hıçkıra hıçkıra ağlamıştı! O anları anlattı

Sahte para verilen taksici hıçkıra hıçkıra ağlamıştı! O anları anlattı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

İlginizi Çekebilir

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özlem Ada Şahin'e yapılan yorum Berkay'ı kızdırdı

Özlem Ada Şahin'e yapılan yorum Berkay'ı kızdırdı

Madonna’nın ilanı sosyal medyayı salladı

Madonna’nın ilanı sosyal medyayı salladı

Hakan Hatipoğlu 'bebeği reklam için kullanıyor' diyenlere tepki gösterdi

Hakan Hatipoğlu 'bebeği reklam için kullanıyor' diyenlere tepki gösterdi

Tuvana Türkay'dan dudak dudağa açıklaması

Tuvana Türkay'dan dudak dudağa açıklaması

Fatma Girik kazadan sonra ilk kez görüntülendi

Fatma Girik kazadan sonra ilk kez görüntülendi

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan'dan ilk fotoğraf

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan'dan ilk fotoğraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.