Hababam Sınıfı'nın Boncuk'unun son haline bakın!

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nın yan karakterleri de başrol oyuncuları kadar sevildi.

Onlardan biri, sınıfın en çalışkanı olan Boncuk (Ergun Sözen) ve Semra hocaya "Öğretmenliğe amma da meraklıymışsınız" repliğiyle hatırlanan Fazıl Ender Uzun...

Başarılı oyuncuların son halleri ise görenleri şaşırttı.

Boncuk rolüyle hatırlanan Ergun Sözen, şimdilerde hayatını dans eğitmeni olarak sürdürüyor.

Fazıl Ender Uzun ise kurmuş olduğu Üstün Sanat Tiyatrosu ile sanat hayatına devam ediyor.

Instagram'da 'mekaniyesilcam' adlı hesap ikilinin son hallerini yayınladı, takipçilerinden büyük beğeni aldı. Paylaşımın altına ise şunlar yazıldı:

"Hababam Sınıfı'nın iki tatlı oyuncusunu paylaşalım istedik bu kez sizlerle... Fazıl Ender Uzun ve Ergun Sözen...(Şimdiki mesleğini duyunca şaşıracaksınız)

Hababam Sınıfı öğrencilerinin en yakışıklılarından dersek yanılmış olmayız sanırım Fazıl abi için. "Öğretmenliğe amma da meraklıymışsınız" repliğiyle Semra Hoca'ya ayar verdiği sahne gelir gözümüzün önüne hemen... Fenerbahçe maçları sonrası okula girdiklerine hep en saftadır. Mahmut Hoca, okulun önünde tek ayak üzerinde durma cezası verdiğinde, aman hocam rezil oluruz dercesine koşanların hemen başındadır Fazıl abimiz... Kurmuş olduğu Üstün Sanat Tiyatrosu ile sanat hayatına devam eden Fazıl Ender Uzun, İstanbul'da hayatını sürdürmektedir.