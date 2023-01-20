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Hababam Sınıfı'nın cimcime kızı Sevda Aktolga değişimiyle şaşırttı

20.01.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban Oğlu Şaban, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gülen Gözler gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı filmiyle akıllara kazındı. Şimdilerde 65 yaşında olan Aktolga, 10 yıl aradan sonra ekrana döndü.

Hababam Sınıfı'nın cimcime kızı Sevda Aktolga değişimiyle şaşırttı

Yeşilçam'ın güleç yüzlü güzeli Sevda Aktolga, bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyordu. Sevda Mecburi İstikamet filmiyle sevenlerini heyecanlandıran Sevda Aktolga'nın son hali dikkat çekti.

Marmara Üniversitesi'nde Diş Hekimliği bölümünü bitiren Sevda Aktolga, oyunculuğa 1975 yılında başladı.

Hababam Sınıfı'nın cimcime kızı Sevda Aktolga değişimiyle şaşırttı

Hababam Sınıfı Tatilde filmiyle hafızalar yer edinen usta isim, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu.

Hababam Sınıfı'nın cimcime kızı Sevda Aktolga değişimiyle şaşırttı

2012 yılında rol aldığı Unutma Beni dizisinden sonra 10 yıl boyunca setlere ara veren Sevda Aktolga, başrollerinde Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem'in yer aldığı Sevda Mecburi İstikamet filmiyle oyunculuğa geri döndü.

Hababam Sınıfı'nın cimcime kızı Sevda Aktolga değişimiyle şaşırttı

Sosyal medyada aktif olan Sevda Aktolga, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Hababam Sınıfı'nın cimcime kızı Sevda Aktolga değişimiyle şaşırttı

Aktolga'nın pozlarına ''Gülüşünüz hiç değişmemiş'' ve ''Yıllar güzelliğinizi alıp götürse de asaletiniz olduğu gibi duruyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

Hababam Sınıfı'nın cimcime kızı Sevda Aktolga değişimiyle şaşırttı

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