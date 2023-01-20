Hababam Sınıfı'nın cimcime kızı Sevda Aktolga değişimiyle şaşırttı

Yeşilçam'ın güleç yüzlü güzeli Sevda Aktolga, bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyordu. Sevda Mecburi İstikamet filmiyle sevenlerini heyecanlandıran Sevda Aktolga'nın son hali dikkat çekti.

Marmara Üniversitesi'nde Diş Hekimliği bölümünü bitiren Sevda Aktolga, oyunculuğa 1975 yılında başladı.

Hababam Sınıfı Tatilde filmiyle hafızalar yer edinen usta isim, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu.

2012 yılında rol aldığı Unutma Beni dizisinden sonra 10 yıl boyunca setlere ara veren Sevda Aktolga, başrollerinde Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem'in yer aldığı Sevda Mecburi İstikamet filmiyle oyunculuğa geri döndü.

Sosyal medyada aktif olan Sevda Aktolga, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Aktolga'nın pozlarına ''Gülüşünüz hiç değişmemiş'' ve ''Yıllar güzelliğinizi alıp götürse de asaletiniz olduğu gibi duruyor'' gibi yorumlar yapılıyor.



