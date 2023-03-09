Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Semra Hocası son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Oyuncuları arasında Münir Özkul, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Adile Naşit gibi usta isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı bir döneme damga vurmuş filmler arasında yer alıyor. Yeşilçam’ın unutulmaz serisinin Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliği ile dikkat çeken Semra Öğretmen’e hayat veren Semra Özdamar’ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

67 yaşında olan Özdamar, 1973 yılında sinemaya merhaba dedi. Özdamar'ın rol aldığı filmler arasında Yalnız Adam, Arkadaş, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Bir Gün Mutlaka da bulunuyor.

1978 yılından sonra sinemayı bırakan güzel oyuncu öykü yazarlığına başladı.

Bir süre Almanya'da yaşamına devam etme kararı alan Özdamar belgesel yapımcısı, yönetmen ve akademisyen Süha Arın'ın eski eşidir.





