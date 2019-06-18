Hababam Sınıfı oyuncuları Mersin'de

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'e gelen Hababam Sınıfı'nın yaşayan efsaneleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Oyuncular, İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra Mersin'e de Hababam Sınıfı Müzesi kazandırılmasını istedi.

Usta Yazar Rıfat Ilgaz'ın eserinden sinemaya uyarlanan, Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe ve Tarık Akan gibi birçok duayen ismi buluşturan Hababam Sınıfı'nın hayattaki oyuncuları Dilaver Gür, Ümit Doğru, Cengiz Nezir, Yılmaz Kaya, Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Mehmet Çatay, Faruk Şavlı ve Teoman Ayık, belirlenen program dahilinde dün Mersinli sevenleri ile buluştu. Oyuncu grubu bugün de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Geçmiş yılların anıldığı ziyarette Hababam Sınıfı eserinin önemini vurgulayan Başkan Seçer, "Birçok Türk insanı gibi ben de Hababam Sınıfı filmini bir değil, birkaç kez izledim. Salt ekran karşısına geçerek bir filmi izleyip, birtakım esprilerden, nüktelerden gülüp sonra unuttuğumuz bir film değil. Birçok mesaj aldığımız bir film. Hoşgörüyü, yardımlaşmayı, iyilikseverliği, acıyı, mutluluğu, muzipliği, nüktedanlığı, aile olmayı, bir ve birlik olmayı, zor günde arkadaşınıza yardımcı olmayı öğreten bir yapıt olması açısından da Türk Sinema Tarihi'nin önemli bir kazanımı diye düşünüyorum" dedi.

Oyuncu grubu adına konuşan Ercan Gezmiş ise Mersin'e bir müze kazandırılmasını talep ederek, "Hababam Sınıfı filmini çektiğimiz odayı birebir müze yaptık. Aynı sıraları, aynı perdeyi, aynı masayı, aynı sobayı kullandık. Bal mumu heykelleri yaptık. Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Bey de Kepez'de muhteşem bir Hababam Sınıfı Müzesi açtı. Bizim açtığımız müzeden daha teferruatlı. Haydi gelin hep beraber el ele vererek en teferruatlısını Mersin'de açalım" diye konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından basına kapalı olarak devam etti.

FOTOĞRAFLI



