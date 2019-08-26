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Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 21:52 | Son Güncelleme

ADANA'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın cenazesi, memleketi Burdur'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- ADANA'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın cenazesi, memleketi Burdur'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

'Hababam Sınıfı' filminin 'Domdom Ali'si Feridun Şavlı'nın kardeşi Faruk Şavlı, bir süredir cilt kanseri tedavisi görüyordu. Kısa süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Adana'da hastaneye kaldırılan Faruk Şavlı, kurtarılamadı. Faruk Şavlı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a getirildi. Şavlı için ikindi vakti Burdur Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şavlı'nın cenaze törenine eşi Halime Şavlı, oğulları Gökhan ve Gürkan Şavlı, annesi Ayten Şavlı, Burdur önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Hababam Sınıfı oyuncularından Tuncay Akça ile halk katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Faruk Şavlı'nın cenazesi Burdur Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'HEPİMİZ BİR BİR GİDİYORUZ'

Oyuncu Tuncay Akça rol arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Hepimiz bir bir gidiyoruz. Geçen ay Umur Bugay'ı kaybettik. Bugün de Faruk ağabeyi defnedeceğiz. Başımız sağ olsun. Geride kalanlara Allah sabırlar versin. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

'ONUNLA ÇOK GÜZEL GÜNLERİMİZ GEÇTİ'

Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu da "Faruk sevdiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimizdi. Onunla çok güzel günlerimiz geçti. Üzüldük" diye konuştu.

FARUK ŞAVLI KİMDİR?

'Hababam Sınıfı' serinin ilk filmi için yönetmen Ertem Eğilmez'in gazeteye verdiği ilanı gören Feridun Şavlı ve kardeşi Faruk Şavlı başvuru yapmış, ikisi de kabul edilmişti. Birçok usta oyuncunun yer aldığı 'Hababam Sınıfı' adlı filmde, Faruk Şavlı da 'Domdom Ali' lakaplı ağabeyiyle birlikte oynamıştı.

Bu arada Feridun Şavlı’nın diğer kardeşi Fatih de 'Neşeli Günler' filminde 'Ziya' karakterine can veren Şener Şen'in av macerasını anlattığı sırada arkasındaki 'Çocuk Yaşar' karakterine hayat vermişti.

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