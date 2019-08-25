HABER

Hababam Sınıfı oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:24 | Son Güncelleme

Yakalandığı cilt kanseri hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden ’Hababam Sınıfı’ oyuncularından Faruk Şavlı (62), Mersin’deki cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur’a uğurlandı.Adana’da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Şavlı için bugün Muğdat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Yakalandığı cilt kanseri hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden ’Hababam Sınıfı’ oyuncularından Faruk Şavlı (62), Mersin’deki cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur’a uğurlandı.
Adana’da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Şavlı için bugün Muğdat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 17 yıldır Mersin’de yaşayan ve Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Mersin Şubesi’ne bağlı olarak saha komiserliği görevini yürüten Şavlı’nın cenaze törenine, eşi Halime, oğulları Gökhan ve Gürhan Şavlı ile mesai arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tören sırasında oğulları Gökhan ve Gürhan Şavlı, üzerinde Türk bayrağı ve Beşiktaş atkısının bulunduğu babalarının tabutu başından bir an bile ayrılmazken, eşi Halime Şavlı ise uzun süre gözyaşı döktü.
Faruk Şavlı’nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, sevenlerinin omuzlarında camiden çıkarılarak toprağa verilmek üzere Burdur’a gönderildi. Şavlı’nın cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip memleketi Burdur’da defnedileceği bildirildi.
Yakalandığı cilt kanseri hastalığı nedeniyle bir süredir Adana’da özel bir hastanede tedavi gören ’Hababam Sınıfı’ oyuncularından Faruk Şavlı, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetmişti. Faruk Şavlı, Hababam Sınıfı filminde ’Domdom Ali’ karakteri ile tanınan Feridun Şavlı’nın kardeşi olarak biliniyordu.

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
Şehit polisi Uçar, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandıŞehit polisi Uçar, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Çorum'da, Emine Bulut cinayetine tepkiÇorum'da, Emine Bulut cinayetine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Metrobüste yangın paniği!

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.