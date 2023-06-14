Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ve oyuncuları

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Büyük küçük demeden birçok seyircinin merakla izlediği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Hababam Sınıfı'nın haylazlıkları işleniyor. Filminin yönetmen koltuğunda, Ertem Eğilmez yer aldı. Peki, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

Haylaz Hababam Sınıfı öğrencileri sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırmış, yine sınıfta kalmıştır. Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönen Hababam Sınıfı öğrencilerin yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Öte yandan yeni edebiyat öğretmeni olarak okula Semra adında genç bir öğretmen gelir. Semra Hoca'nın gelmesiyle İnek Şaban ve Semra Hoca arasında Hababam Sınıfı'nın da haylazlığıyla yaşanan gelişmeler, izleyiciyi kahkahaya boğar.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Kemal Sunal (İnek Şaban)

Tarık Akan (Damat Ferit)

Münir Özkul (Kel Mahmut)

Adile Naşit (Hafize Ana)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

Cengiz Nezir (Bozum Cahit)

Feridun Şavlı (Domdom Ali)

Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin senaryosu ise, Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlandı. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstlendi. Filmin çekimleri İstanbul Koşuyolu'ndaki Adile Sultan Kasrında gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NE ZAMAN, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Eğlenceli konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi 1976'da çekilmiştir.



