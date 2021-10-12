Hababam Sınıfı Tatilde'nin Sevda'sı tanınmaz halde! Bakın yıllar onu ne hale getirdi!

Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde oynayan usta oyuncu Sevda Aktolga'nın son hali, sevenlerini şaşırttı. İşte bir döneme damga vuran filmlerde rol alan Sevda Aktolga'nın değişimi:

''BAŞKA BİR DÜNYANIN FARKINDA DEĞİLDİM''

Sevda Aktolga, daha önce verdiği bir röportajda oyunculuk için şu ifadeleri kullanmıştı: O kadar uzun zaman içindeydim ki, başka bir dünyanın pek farkında değildim. İşimden öteydi benim için... Yaşam alanımdı, evimdi...

''SIRADANLIĞIMI SEVDİLER''

Aktolga, seyircinin kendisini benimsemesi konusunda ise ''Sanırım hırsları ve hırçınlıkları olan biri değilim. Olduğum gibiyim. O kadar olduğum gibiydim ki, bazı filmlerde hiç makyaj yoktur yüzümde. O yüzden sanırım, o enerji aktı herhalde. Sıradanlığımı sevdiler'' yorumunu yapmıştı.

''DÜNYADAN AYRILMIŞ BİRİ OLABİLİRDİM''

Usta oyuncu, Yeşilçam'da unutamadığı anılardan birini ise şu sözlerle anlatmıştı:

Nehir filmi çekilirken sal devrildi. Ben de suyun şiddetli debisinden kurtaramadım kendimi. Bu hiç unutamayacağım bir şey. Şu anda dünyadan ayrılmış ve hatırlanmayan biri olabilirdim...

64 yaşındaki Yeşilçam emektarı Sevda Aktolga, hayatına dair kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

SEVDA AKTOLGA KİMDİR?

Sevda Aktolga, 24 Eylül 1957 tarihinde İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi'nde Diş Hekimliği okuyan yıldız, içindeki oyunculuk aşkını söndüremedi ve kariyerine 1975 yılında 'İnsan Avcısı' filmiyle adım attı. Ardından pek çok unutulmaz projede rol aldı.

SEVDA AKTOLGA'NIN ROL ALDIĞI PROJELER

İnsan Avcısı (1975)

Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)

Taşra Kızı (1976)

Şaban Oğlu Şaban (1977)

Cennetin Çocukları (1977)

Hababam Sınıfı Tatilde (1977)

Gülen Gözler (1977)

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978)

Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979)

Bir Yıldız Doğuyor (1984)

Mavi Mavi (1985)

Körebe (1985)

Katma Değer Şaban (1985)

Milyarder (1986)

Baba Evi (1997)

Üvey Baba (1998)

Büyük Buluşma (2004)

Binbir Gece (2006)

Unutma Beni (2012)

Aşk Oyunu (2014)



