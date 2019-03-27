"Hababam Sınıfı Yeniden" oyuncuları buluşturdu

Erkekli, tüm oyuncuların 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak, "Ülkemizde ve dünyada tiyatroya emek veren, tiyatro için düşünen, çalışan, şu anda yaşayan ve kaybettiğimiz bütün sanatçıların Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum." şeklinde konuştu.

Hababam Sınıfı Yeniden filminin eski filmin 2019 yılına bir uyarlaması olduğunu belirten Erkekli, filmde bugünün gençlerinin yaşadığı okul ve öğrencilik hayatını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Başrol oyuncularından Altan Erkekli filmin 5 Nisan'da vizyona gireceğini hatırlatarak, "Hababam Sınıfı’nı izleyerek büyüdük hepimiz, hala Türkçe konuşulan ülkelerde insanlar bu filmi izliyorlar. Biz de bugün o filmde oynayan çok değerli insanlarla birlikteyiz." dedi.

Hababam Sınıfı Müzesi'ndeki basın toplantısına filmin oyuncularından Altan Erkekli, Yusuf Çim, Özge Özacar, Sami Aksu ve Giray Altınok'un yanı sıra 1975'te çekilen, Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan Hababam Sınıfı filminin oyuncuları Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Teoman Ayık ve Ergun Sözen katıldı.

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Altan Erkekli, Sadi Celil Cengiz ve Hande Katipoğlu'nun paylaştığı Hababam Sınıfı uyarlaması "Hababam Sınıfı Yeniden" filminin oyuncuları bir araya geldi.

Film oyuncularından Özge Özacar, küçüklüğünde izleyerek büyüdüğü bir filmin yeniden çekilmesinde rol almaktan mutluluk duyduğunu aktararak, "Keyifle, sıkılmadan, tekrar tekrar izlediğimiz ve bizden 50 yıl sonra da bizim çocuklarımızın aynı keyifle izleyeceği bir filmdi Hababam Sınıfı. Ben de bu kadar yetenekli, güzel insanla aynı filmde rol almak da kendi adıma benim için çok büyük bir mutluluk ve gurur." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yusuf Çim ise Türk sinemasının kült bir eserini bugüne uyarlayarak yansıtmaya çalıştıklarını kaydederek, ilk Hababam Sınıfı'nın oyuncularıyla beraber olmaktan çok büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Toplantı, film oyuncularının basın mensuplarına Hababam Sınıfı filminde yemekhanede yenilen yemeklerden oluşan tabldot ikram etmesiyle son buldu.

- Film hakkında

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği Hababam Sınıfı Yeniden filminde, Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Özge Özacar, Giray Altınok, Sami Aksu, Nazlı Pınar Kaya, Irmak Aydın, Mustafa Karaoğlu, Hasan Say, Hülya Duyar, Osman Alkaş, Deniz Yeşil Mavi, Nural Demirhan, Vural Ceylan rol alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Mehmet Başbaran'ın yaptığı filmin senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınırken filmin müziklerini Uğur Ateş yaptı.

Film, 5 Nisan'da vizyona girecek.

