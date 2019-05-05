Haber ajansları birlikleri İsrail'in AA ofisinin olduğu binayı vurmasını kınadı

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

İsrail'in, AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına ilişkin ilk kınama Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) Başkanı ve Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) Genel Sekreteri olan Michalis Psilos’dan geldi. Aynı zamanda Yunanistan resmi haber ajansı Atina Haber Ajansı/Makedonya Basın Ajansının (ANA/MPA) Başkanı ve Genel Müdürü olan Psilos, gönderdiği mesajda AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya desteklerini ileterek, "Anadolu Ajansı ofisine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Böyle saldırılara karşı basın özgürlüğünü savunmak kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde AA'nın ofisinin de bulunduğu binaya yönelik saldırısının ardından haber ajanslarından ve haber ajansı birliklerinden kınama ve AA ile dayanışma mesajları yayımlandı.

Dünya haber ajansları, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınayarak, gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasının ifade özgürlüğünün ön koşulu olduğunu vurguladı.

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Başkanı ve Azerbaycan'ın resmi haber ajansı AZERTAC'ın Genel Müdürü Aslan Aslanov ile Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI) Başkanı Abdul Manan da AA ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

OANA Başkanı ve AZERTAC Genel Müdürü Aslanov, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya gönderdiği "geçmiş olsun" mesajında, "Bu saldırıyı bağımsız medyaya ve insanların bilgi edinme hakkına yönelik kötü niyetli faaliyet olarak değerlendiriyoruz. Bu hadiseyi kınıyoruz ve medya temsilcilerine karşı bu tür adamları kabul edilemez buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AJI Başkanı Manan da Gazze'deki AA ofisinin de bulunduğu binaya yaptığı saldırıyı kınadıklarını ve İsrail’in yaptığının basın özgürlüğü ilkeleri ile örtüşmediğini belirterek, uluslararası organizasyonlara bu saldırıyı soruşturma çağrısı yaptı.

Avrupa Haber Ajansları Birliğinden (EANA) yapılan yazılı açıklamada, Birliğe üye Anadolu Ajansının Gazze'deki ofisinin de bulunduğu binanın İsrail'in hava saldırıları ile vurulması üzerine gazetecilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altı çizildi.