Aralarında Alman haber ajansı dpa, Fransız haber ajansı AFP, İngiliz haber ajansı Press Association ve Türkiye'den Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu yaklaşık 20 haber ajansının idarecisi, Avrupa Parlamentosu'na Avrupa'daki telif hakları yasalarındaki "garip dengesizliği" düzeltme çağrısı yaptı. Haber ajanslarının yaptıkları açıklamada Google ve Facebook gibi "İnternet devlerinin medya haber içeriklerini reklam geliri elde etmek için kullanmasının hem kullanıcılar hem de demokrasi için bir tehdit oluşturduğu" ifadesine yer verildi.

Ajansların yaptığı ortak açıklamada Google ve Facebook'un tasarıya kullanıcıların özgür internet erişimini engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıktığı kaydedilirken, "İnternet devleri, medyanın zararını internet kullanıcılarına mal etmeden karşılayabilir mi? Yanıt açık bir şekilde 'evet'" ifadesine yer verildi. Yazıda Facebook'un 2017 yılında 16 milyar dolar (yaklaşık 13 milyar 800 milyon euro), Google'ın ise 12 milyar 700 milyon dolar (yaklaşık 11 milyar euro) kar elde ettiğine dikkat çekildi.