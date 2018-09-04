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Haber ajanslarından Google, Facebook'a "sömürü" suçlaması

04.09.2018 20:58 | Son Güncelleme

Avrupa'nın önde gelen haber ajansları yayınladıkları ortak bir açıklamayla internet devleri Google ve Facebook'u medyada çıkan haber ve içerikleri "sömürmekle" suçladı.

Haber ajanslarından Google, Facebook'a "sömürü" suçlaması

Aralarında Alman haber ajansı dpa, Fransız haber ajansı AFP, İngiliz haber ajansı Press Association ve Türkiye'den Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu yaklaşık 20 haber ajansının idarecisi, Avrupa Parlamentosu'na Avrupa'daki telif hakları yasalarındaki "garip dengesizliği" düzeltme çağrısı yaptı. Haber ajanslarının yaptıkları açıklamada Google ve Facebook gibi "İnternet devlerinin medya haber içeriklerini reklam geliri elde etmek için kullanmasının hem kullanıcılar hem de demokrasi için bir tehdit oluşturduğu" ifadesine yer verildi.

Ajansların yaptığı ortak açıklamada Google ve Facebook'un tasarıya kullanıcıların özgür internet erişimini engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıktığı kaydedilirken, "İnternet devleri, medyanın zararını internet kullanıcılarına mal etmeden karşılayabilir mi? Yanıt açık bir şekilde 'evet'" ifadesine yer verildi. Yazıda Facebook'un 2017 yılında 16 milyar dolar (yaklaşık 13 milyar 800 milyon euro), Google'ın ise 12 milyar 700 milyon dolar (yaklaşık 11 milyar euro) kar elde ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada "Bahsettiğimiz, haberleri sömürenlere uygulanacak adil bir fiyat uygulaması. Avrupa'da özgür basın ve demokratik değerler için AB yasa koyucularının telif hakları reformu konusunda bastırması gerekiyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca "Google ve Facebook gibi internet devlerinin gazete ve haber ajanslarının çok yüksek meblağlar ödeyerek ürettikleri sayısız içeriği ödeme yapmadan kullandıklarının" da altı çizildi.

Tasarı yeniden oylanacak

Beatles grubunun üyelerinden Paul McCartney'nin de destekçilerinden olduğu telif hakları yasa tasarısı geçen Temmuz ayında Avrupa Parlamentosu'nda reddedilmişti. Tasarı 12 Eylül'de yeniden oylanacak. ABD'nin önde gelen teknoloji devleri ve internet özgürlüğü savunucuları tasarıya karşı çıkıyor. Tasarının kabul edilmesi halinde "internet meme"lerinin ve parodilerin bile yasaklanmasına yol açabileceği savunuluyor.

Yasa tasarısının 11 ve 13'üncü maddeleri yoğun tartışmalara neden olmuştu. 13'üncü madde Facebook veya Google'ın sahibi olduğu YouTube gibi platformlarda telif haklarını ihlal eden içeriklerin yayınlanması konusunda bu platformları yasal olarak sorumlu konumuna getiriyor. 11'inci madde ise internet devlerinin veya diğer firmaların kullandıkları içerikler için gazete, haber ajansı ve dergilere para ödemesini öngörüyordu.

AFP,dpa/BW,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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