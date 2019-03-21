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Haber alamadıkları komşularını evde ölü buldular

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Bursa’da saatlerce haber alamadıkları komşularının evine giden mahalleli, yaşlı adamı evde ölü buldu.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da saatlerce haber alamadıkları komşularının evine giden mahalleli, yaşlı adamı evde ölü buldu.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren Mehmet Öztürk’ten (66) haber alamayan komşuları, adamın evine bakmak istedi. Kapıyı açan olmayınca içeri giren komşular yaşlı adamın mutfakta yerde olduğunu gördü. Adamın öldüğünü fark eden komşular hemen polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlıkçılar yaşlı adamın dün gece öldüğü ihtimali üzerinde dururken, polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. Yaşlı adamın yakınlarına ölüm haberi verildi. Öztürk’ün cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, Öztürk’ün kesin ölüm sebebi araştırılıyor.

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