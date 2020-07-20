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Haber alamayan komşuları öldü sandı, evinde uyurken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 07:07 | Son Güncelleme

Adana'da komşuları tarafından haber alınamadığı için öldüğü düşünülen genç evinde uyurken bulundu.

Haber alamayan komşuları öldü sandı, evinde uyurken bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde, yaşayan İ.Ç'den (15) bir süre haber alamayan komşuları, gencin ölmüş olabileceğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapıya vurup zili çalarak İ.Ç'ye ulaşmaya çalıştı.

Gencin seslere karşılık vermemesi üzerine itfaiye ekipleri, İ.Ç'nin bulunduğu ikinci kattaki dairenin balkonuna merdivenle çıkarak demir parmaklıkların bir kısmını kesti.

Polis eşliğinde içeri giren itfaiye ekipleri, genci evin oturma odasında uyurken buldu.

Ekiplerin seslenmesinin ardından uyanan İ.Ç'ye sarılan komşuları gözyaşı döktü.

(AA)

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