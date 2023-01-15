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  4. Haber alamayınca çatıya çıktılar! Oğlu, babasının cesedi ile karşılaştı... Acı olay

Haber alamayınca çatıya çıktılar! Oğlu, babasının cesedi ile karşılaştı... Acı olay

15.01.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya’da meydana geldi. Ailesi, Turgut Çetek'ten gün içerisinde haber alamadı. Merakta kalan aile, Turgut Çetek'in oturduğu binanın çatı katına çıktı. Babasını yerde hareketsiz gören oğlu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber alamayınca çatıya çıktılar! Oğlu, babasının cesedi ile karşılaştı... Acı olay

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binada oturan Turgut Çetek'ten (67) haber alamayan yakınları binanın çatı katına çıktı. Babasını yerde hareketsiz gören oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları ise olay yerine geldi.

KALP RAHATSIZLIĞI VARDI

Yapılan araştırmada şahsın öğle saatlerinden itibaren kayıp olarak arandığı ve bozulan günısıyı tamir etmek için çatıya çıktığı öğrenildi. Diğer taraftan yaşlı adamın kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi. Cenaze polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (İHA)

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cenaze çatı

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