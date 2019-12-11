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Haber alınamayan balıkçının nehir kenarında eşyaları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da balık tutmak için evden arılan ve haber alınamayan 45 yaşındaki Zülfü Şeker’in bulunması için başlatılan çalışmada Murat Nehri kenarında eşyaları bulundu.

Elazığ’da balık tutmak için evden arılan ve haber alınamayan 45 yaşındaki Zülfü Şeker’in bulunması için başlatılan çalışmada Murat Nehri kenarında eşyaları bulundu. Ekipler bölgede geniş kapsamlı arama çalışmasına başladı.
Olay, Palu ilçesine bağlı Seydili köyü mekvisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde ikamet eden 45 yaşındaki Zülfü Şeker, balık tutmak için gece saatlerinde Palu ilçesine bağlı Seydili köyü yakınlarında Murat Nehri’nin olduğu bölgeye gitti. Şeker’den sabaha kadar haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye jandarmayla birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler ve Şeker’in yakınları bölgede arama çalışması yaparken tüfeğiyle ve poşet içindeki malzemelerini buldu. Bunun üzerine ekiplerin eşyalarının bulunduğu bölgede arama çalışmalarına yoğunlaştı.
Suya düşmüş olma ihtimali değerlendirilen Şeker’in bulunması için hem nehir kenarında hemde bölgede başlatılan arama çalışmalarının kapsamlı olarak yürütüldüğü bildirildi.

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