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Haber alınamayan genç ekipleri harekete geçirdi! Bakın nerede bulundu

10.01.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da arkadaşlarının haber alamadığı 25 yaşındaki Cemil Can Altınbaş, ekipleri alarma geçirdi. Ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı Atınbaş, itfaiye ekiplerinin merdivenle eve girmesinin ardından uyurken bulundu. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Altınbaş’ın, iyi olduğunu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.

Haber alınamayan genç ekipleri harekete geçirdi! Bakın nerede bulundu

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesinde yaşandı. 25 yaşındaki Cemil Can Altınbaş'tan haber alamayan arkadaşları durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Altınbaş'ın evinin açık olan penceresinden giren ekipler, Altınbaşı evinde uyurken buldu.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 5. katındaki evde yalnız yaşayan 25 yaşındaki Cemil Can Altınbaş isimli gençten haber alamayan arkadaşları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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UYURKEN BULUNDU

Altınbaş’ın arkadaşları olay yerine gelen ekiplere, Cemil Can Altınbaş cep telefonunun evde çaldığını, ancak telefonu açmadığını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Aksoy’un evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Evinin penceresinin açık olduğunu gören ekipler merdivenli itfaiye aracı ile eve girdiler. Eve giren polis ekipleri Altınbaş’ı uyurken buldu.

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Ekipler tarafından uyandırılan Altınbaş, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Altınbaş’ın, iyi olduğunu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.

Kaynak: İHA

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Bursa
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