HABER

Haber alınamayan kadın çoban, evine geri dönerken bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 22:56 | Son Güncelleme

Denizli’nin Baklan ilçesinde kendisinden haber alınamayıp dağlık alanda arama çalışması başlatılan kadın, evine geri döndüğü sırada bulundu.Edinilen bilgiye göre, Baklan ilçesi Çakırlar mevkisinde dağlık alanda eşiyle birlikte çobanlık yapan Musa Çelik, yaşadıkları çadıra geldiğinde eşi Huriye Çelik’in (45) olmadığını gördü.

Denizli’nin Baklan ilçesinde kendisinden haber alınamayıp dağlık alanda arama çalışması başlatılan kadın, evine geri döndüğü sırada bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Baklan ilçesi Çakırlar mevkisinde dağlık alanda eşiyle birlikte çobanlık yapan Musa Çelik, yaşadıkları çadıra geldiğinde eşi Huriye Çelik’in (45) olmadığını gördü. Bir süre bekleyen Çelik, eşinin gelmemesi üzerine eşini çadıra yakın bölgelerde aramaya başladı. Arama çabaları sonuçsuz kalan adam, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli Dağ Arama Kurtarma Ekibi (DAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri sevk edildi. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde ara verilen sarp arazideki çalışmalar bugün sabah erken saatlerde tekrar başladı.
Bugün akşam saatlerine kadar devam eden arama çalışmasında Çelik, dağlık alanda evine dönerken ekipler tarafından bulundu.
Huriye Çelik’in daha önce de aynı şekilde kaybolduğu ve ardından bulunduğu ileri sürüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralıKocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Bikinili haliyle gündeme geldi! Böyle dalga geçti

Bikinili haliyle gündeme geldi! Böyle dalga geçti

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.