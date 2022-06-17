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Haber alınamıyordu! Anestezi teknisyeni Büşra Muhcu'nun ameliyathanede cansız bedeni bulundu

17.06.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Akçaabat'ta kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki anestezi teknisyeni Büşra Muhcu'nun arkadaşları tarafından ameliyathanede cansız bedeni bulundu.

Haber alınamıyordu! Anestezi teknisyeni Büşra Muhcu'nun ameliyathanede cansız bedeni bulundu

Akçaabat'ta özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu, saat 04.00 sıralarında sezaryen doğum ameliyatı için cep telefonu ile arandı. Muhcu'ya ulaşamayan mesai arkadaşları, girdikleri ameliyathanede cansız bedeni ile karşılaştı. İhbarla gelen hastaneye jandarma ekipleri geldi. İncelemenin ardından Muhcu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve daha önce de anjiyo geçirdiği belirtilen Muhcu ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan hastane başhekimi Opr. Dr. Ayhan Çağılcı, "Hastanemiz anestezi teknisyenimiz geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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