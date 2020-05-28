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Haber alınamıyordu! Cesedi çürümüş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 21:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 43 yaşındaki şahıs, evden gelen kokudan şüphelenen komşuları tarafından ölü bulundu.

Haber alınamıyordu! Cesedi çürümüş halde bulundu

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki Selahattin Koç’un evinden gelen kokudan şüphelen komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açtı. İçeri giren sağlık ekipleri, evin salonunda bir şahsın hareketsiz yatar vaziyette buldu.

ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU

Ekipler tarafından bulunan çürümüş haldeki cesedin Selahattin Koç’a ait olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerin Koç’un cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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