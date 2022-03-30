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Haber büyük yankı uyandırdı! Putin'den Kadirov kararı

30.03.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında yaptığı açıklamalarla ön plana çıkan Çeçen lider Ramazan Kadirov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 'korgeneral' rütbesi verildiği bildirildi.

Haber büyük yankı uyandırdı! Putin'den Kadirov kararı

Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son yaşanan gelişmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çeçen lider Ramazan Kadirov'a 'korgeneral' rütbesi verdiği açıklandı.

PUTİN'DEN KADİROV KARARI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalede bir ay geride kaldı. Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinde Putin'e desteğini esirgemeyen Çeçen lider Ramazan Kadirov'a 'korgeneral' rütbesi verildi.

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"MARİUPOL TEMİZLİĞİ SON HIZ DEVAM EDİYOR"

Karar, Rus medyasından büyük yankı uyandırırken Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Mariupol'ün temizliği son hız devam ediyor" dedi ve "şehir kısa süre içinde tamamen temizlenecek" diye devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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