Haber gece saatlerinde geldi! Suriyeli muhalifler kent merkezini ele geçirdi

Gelen son dakika haberine göre, Suriye'de, öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde kentin iç mahallelerine kadar ilerledi. Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.

ÜÇ GÜNDÜR DEVAM EDİYOR!

Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da rejim güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Üç gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde en az 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır