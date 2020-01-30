Haber Global'de deprem! Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş istifa etti!

Haber Global ile yollarını cuma günü resmen ayıracak olan Erdoğan Aktaş'ın ayrılma nedeni olarak 'Azeri Yönetim Kurulu Başkanı Mammad Gulmammadov ile yaşanan fikir ayrılıkları' ve son 3 aylık süreçte yaşanan gelişmelerin etkili olduğu iddia edildi.

Erdoğan Aktaş, T24'e yaptığı açıklamasında kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyerek, "Ben 'her şeye rağmen' haber merkezinde nefes alan bir gazeteciyim. Biraz dinleneceğim" dedi.

Global Medya Group A.Ş.’ye ait yeni haber kanalı Haber Global, yayın hayatına 24 Eylül 2018’de başlamıştı.

Yayın hayatına girdikten kısa bir süre sonra Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Haber Müdürü Bengü Şap istifa kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde de kanalın ekran yüzü Özge Uzun görevinden istifa etmişti.

ERDOĞAN AKTAŞ KİMDİR?

1967 doğumlu gazeteci, yazar Erdoğan Aktaş İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Üniversite döneminde Güneş Gazetesinde muhabir olarak çalışma hayatına atıldı. Ardından Gazete Gazetesi, Hürriyet, Sabah ve Milliyet gazetelerinde polis muhabiri olarak görev yaptı.