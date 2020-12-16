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  4. Haber Global'de flaş ayrılık! Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel istifa etti

Haber Global'de flaş ayrılık! Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel istifa etti

16.12.2020 22:34 | Son Güncelleme:
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Haber Global'de flaş ayrılık! Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel istifa etti

Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel, sürpriz bir kararla görevinden istifa etti.

Haber Global'in Ankara Temsilcisi olarak görev yapmakta iken 18 Şubat 2020 tarihinde Genel Yayın Yönetmenliği'ne atanan Faruk Demirel'in yerine Ankara Temsilcisi Tuba Atav'ın isminin geçtiği öğrenildi.

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FARUK DEMİREL KİMDİR?

Faruk Demirel, 02.01.1970 tarihinde Ankara'da doğdu. Gazetecilik mesleğine 1989 yılında Türkiye Gazetesi'nde adım attı. Türkiye Gazetesi'nde spor ve siyaset haberleri muhabirliği yaptı. Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Muhabiri oldu. Bu süreçte TGRT'de de görev aldı.

Ardından CNN TÜRK'ün kuruluşu sırasında 1998 yılı sonunda bu kanala transfer oldu. Parlamento Muhabirliği ve Editörlük yaptı.2005 yılında mesleğine ara verdi, Tarım Bakanlığı Basın Müşavirliği görevine atandı.

2006 yılında Star TV Ankara Haber Müdürü oldu.2008 yılında Habertürk Ankara Temsilcisi oldu.2009 Ağustos ayında ATV Haber Koordinatörü oldu. A Haber'in Ankara Ofisini kurdu ve ilk Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı.

2016 yılında Başbakanlık Basın Müşaviri kadrosuyla, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'la çalıştı. 2018 yılının başında CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı oldu.

Mayıs 2018 tarihinden beri Haber Global Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Faruk Demirel, 18 Şubat 2020 itibariyle Haber Global Genel Yayın Yönetmeni olmuştur.

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