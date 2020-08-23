Haber gündeme bomba gibi düştü! Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın Fox Tv'yi bıraktığı iddia edildi.

İddiaya göre, Fatih Portakal'ın FOX Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e kararını ilettiği ve bir daha haber sunmayacağını açıkladığı belirtildi.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Şubat 1968

Doğum: 2 Şubat 1968

Kaç yaşında: 52 yaşında

Nereli: Nazilli, Aydın

Eğitim: İstanbul Üniversitesi (1993), İstanbul Aydın Üniversitesi

Fatih Portakal 2 Şubat 1967, Nazilli, Türk gazeteci ve sunucu.

İlköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti. Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.