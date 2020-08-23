HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Haber gündeme bomba gibi düştü! Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası

Haber gündeme bomba gibi düştü! Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 23:01 | Son Güncelleme

FOX Ana Haber'in sunucusu gazeteci Fatih Portakal'ın kanalı bıraktığı iddia edildi.

Haber gündeme bomba gibi düştü! Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın Fox Tv'yi bıraktığı iddia edildi.

İddiaya göre, Fatih Portakal'ın FOX Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e kararını ilettiği ve bir daha haber sunmayacağını açıkladığı belirtildi.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Şubat 1968

Doğum: 2 Şubat 1968

Kaç yaşında: 52 yaşında

Nereli: Nazilli, Aydın

Eğitim: İstanbul Üniversitesi (1993), İstanbul Aydın Üniversitesi

Fatih Portakal 2 Şubat 1967, Nazilli, Türk gazeteci ve sunucu.

İlköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti. Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerinden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurtdışına yerleşmesi gereğince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmaktadır.

Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise Boğaz turundaHadise Boğaz turunda
AFAD: Şu ana kadar 157 vatandaşımız kurtarılmıştır AFAD: Şu ana kadar 157 vatandaşımız kurtarılmıştır
Kasları güçlendiriyor, ağız kokusuna son veriyor!Kasları güçlendiriyor, ağız kokusuna son veriyor!
En Çok Okunan Haberler
60 milyon TL değerinde! Zonguldak'ta ele geçirildi
60 milyon TL değerinde! Zonguldak'ta ele geçirildi
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
En çok vaka olan 5 ilden biri! Dudak uçuklatan 'korona' cezası
En çok vaka olan 5 ilden biri! Dudak uçuklatan 'korona' cezası
Galatasaray, yüzyılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray, yüzyılın bombasını patlatıyor!
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
İlginizi Çekebilir
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
Diğer Haberler
AFAD: Şu ana kadar 157 vatandaşımız kurtarılmıştır
AFAD: Şu ana kadar 157 vatandaşımız kurtarılmıştır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel sularına düşmekten son anda kurtuldu!
Bakan Soylu'nun zor anları! Ayağı kayınca...
Bursa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi
Jandarmadan operasyon! 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi
Jandarmadan operasyon! 2 bin 200 kök ele geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.