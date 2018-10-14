Haber Kameramanları Derneği Başkanı Polatel güven tazeledi

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin başkanlığına Aytekin Polatel tekrar seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin 11"inci Olağan Genel Kurulu, Ankara Gazeteciler Cemiyetinde yapıldı.

Divan başkanlığını Talay Ulusu'nun yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim kurulu raporları ile geçmiş yönetim faaliyetleri oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni yönetimin belirlenmesi için yapılan oylamanın ardından, Aytekin Polatel dernek başkanlığına tekrar seçildi.

Tuncay Altun, İsmail Oğraş, Ümit Yalman, Mustafa Kara, Mehmet Rıza Marufoğlu ve İbrahim Büyükerkmen yönetim kuruluna, Zihni Oğuz Akın, Oktay Uçar, İsmail Özmeral, Ali Ekber Karaçam ve Hakan Gülte ise onur kuruluna seçilen isimler oldu.

