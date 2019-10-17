HABER

Haber kameramanlarının "Benim Hikayem" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nce yürütülen "Benim Hikayem" projesi kapsamında Ardahan'daki köy çocukları kamerayla tanıştı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin "Benim Hikayem" projesi kapsamında Ardahan'daki köy çocuklarına "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" eğitimi verildi.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü İlkokulunu ziyaret eden dernek üyeleri, buradaki öğrencilere hem mesleklerini tanıttı, hem de kamera kullanımı, kurgu, senaryo yazımı ve montaj gibi konuları anlattı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, yaptığı açıklamada, daha önce de onlarca ilde binlerce öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Derneğin, bu yıl Muğla, Manisa, Çanakkale, Bartın, Sinop, Sivas ve Ardahan'daki 9 köy okulunda çalışmayı tamamladığını belirten Polatel, "Sırasıyla Ağrı, Diyarbakır ve Mersin illerinde ise 7 köye gitmeyi planlıyoruz." dedi.

Çalışmanın hiç kamerayla tanışmamış öğrencileri kapsadığını aktaran Polatel, "Mikrofona dokunmamış çocukların ilk kez yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınıyor. Teoride verilen eğitimler daha sonra bir klip çalışması dahilinde okul bahçesinde pratik hale dönüştürülüyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Afyonkarahisar’da öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destekAfyonkarahisar’da öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtına destek
Başkan Yılmaz: İstanbul'u besleyen Silivri yaratmak istiyoruzBaşkan Yılmaz: İstanbul'u besleyen Silivri yaratmak istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Benim Hikayem" projesi Ardahan Türkiye Haber Kameramanları Derneği

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım

MSB'den dikkat çeken paylaşım!

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Sınırda eğitim gören öğrencilere nakil hakkı

Sınırda eğitim gören öğrencilere nakil hakkı

Son dakika! İstanbul'da 'emlak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 'emlak' operasyonu! Gözaltılar var

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.