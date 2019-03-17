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Haber Kurumları İfade Özgürlüğü İçin Bir araya Geldi

17.03.2019 03:22 | Son Güncelleme

Aralarında Associated Press, The Financial Times ve Reuters’ın da bulunduğu kurumlar Tek Özgür Basın Koalisyonu (One Free Press Coalition) kapsamında, cezaevinde olan, tehdit edilen ya da saldırılara mağruz kalan gazetecilere dikkat çekecek

Haber Kurumları İfade Özgürlüğü İçin Bir araya Geldi

Ondan fazla küresel basın-yayın kurumu, ifade özgürlüğüyle ilgili yeni bir ortak girişim başlatacaklarını açıkladı. Aralarında Associated Press, The Financial Times ve Reuters’ın da bulunduğu kurumlar Tek Özgür Basın Koalisyonu (One Free Press Coalition) kapsamında, cezaevinde olan, tehdit edilen ya da saldırılara mağruz kalan gazetecilere dikkat çekecek.

Yeni girişimlerini New York’ta açıklayan Tek Özgür Basın Koalisyonu temsilcileri misyonlarının ‘gerçeğin peşinden koştukları için saldırıya uğrayan gazetecilerin hakkını aramak’ olduğunu belirtti. Grup her ay, durumu en acil eylem gerektiren on gazetecinin listesini yayınlayarak bu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmasını sağlamayı, farkındalık yaratmayı ve dayanışma oluşturmayı amaçlıyor.

‘Gazetecilik tüm dünyada saldırı altında’

Koalisyon yetkilileri duyurunun ardından girişimle ilgili yorumlarını paylaştı. “Gazetecilik tüm dünyada saldırı altında” diyen Associated Press haber ajansı yönetici editörü Sally Buzbee, “Gazetecilerin, toplumun ve demokrasinin iyiliği adına gerçekleri korkusuz bir şekilde araştırmalarına izin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tek Özgür Basın Koalisyonu bize bu mücadelede katılacağı için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Forbes dergisi yetkilisi Randall Lane, “Tek Özgür Basın Koalisyonu aracılığıyla, gerçeğin peşinden gittikleri için yargılanan, ceza alan ya da daha da kötüsüyle karşılaşan gazeteci meslektaşlarımızın üzerine dünyanın her köşesinden sürekli ışık tutmuş olacağız” dedi.

Özellikle otoriter rejimler başta olmak üzere dünyanın her yerinde özgür basının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Sueddeutsche Zeitung Yazı İşleri Müdürü Wolfgang Krach ise, “Gazetecilere korkutma, şiddet, kışkırtıcı söylemlerle yaklaşılması ve muhabirlerin işlerini yapmaktan alıkoyulması bizim mesleğimiz açısından bugün karşılaştığımız çok önemli sorunlar”diye konuştu

İlk listede Türk gazeteci Pelin Ünker de var

Koalisyonun ilk dikkatini çektiği gazeteciler arasında 2018 yılı Ekim ayında İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’nda öldürülen Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı geliyor. Takip eden isimlerse şöyle:

Filipinler’de tutuklanan ve yasal tehditler alan, haber sitesi Rappler’in kurucusu Maria Ressa;
Suudi Arabistan’da cezaevine konulan, kadın hakları blog yazarı Eman El Nafyan;
Myanmar’da tutuklu olan Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo;
Yaptığı işten dolayı saldırıya uğrayan ve taciz edilen Kolombiyalı araştırmacı gazeteci Claudia Duque;
Moritanya’da hüküm giyen blog yazarı Mohamed Cheikh Ould Mohamed;
Birçok kez tehdit edilen, Güney Sudan’daki Juba Monitor gazetesi editörü Anna Nimiriano;
Cennet Belgeleri (Paradise Papers) soruşturmasıyla ilgili haber yazdığı için tutuklanan Türk gazeteci Pelin Ünker;
Kamerun’da hapiste olan, Afrik 2 Radio muhabiri ve Aghem Messenger dergisi yayımcısı Thomas Awah Junior;
Propaganda yaymak suçuyla hüküm yiyen Vietnamlı insan hakları blog yazarı Tran Thi Nga.

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