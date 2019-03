Haber Kurumları İfade Özgürlüğü İçin Bir araya Geldi

Ondan fazla küresel basın-yayın kurumu, ifade özgürlüğüyle ilgili yeni bir ortak girişim başlatacaklarını açıkladı. Aralarında Associated Press, The Financial Times ve Reuters’ın da bulunduğu kurumlar Tek Özgür Basın Koalisyonu (One Free Press Coalition) kapsamında, cezaevinde olan, tehdit edilen ya da saldırılara mağruz kalan gazetecilere dikkat çekecek.

Yeni girişimlerini New York’ta açıklayan Tek Özgür Basın Koalisyonu temsilcileri misyonlarının ‘gerçeğin peşinden koştukları için saldırıya uğrayan gazetecilerin hakkını aramak’ olduğunu belirtti. Grup her ay, durumu en acil eylem gerektiren on gazetecinin listesini yayınlayarak bu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmasını sağlamayı, farkındalık yaratmayı ve dayanışma oluşturmayı amaçlıyor.

‘Gazetecilik tüm dünyada saldırı altında’

Koalisyon yetkilileri duyurunun ardından girişimle ilgili yorumlarını paylaştı. “Gazetecilik tüm dünyada saldırı altında” diyen Associated Press haber ajansı yönetici editörü Sally Buzbee, “Gazetecilerin, toplumun ve demokrasinin iyiliği adına gerçekleri korkusuz bir şekilde araştırmalarına izin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tek Özgür Basın Koalisyonu bize bu mücadelede katılacağı için mutluyuz” ifadelerini kullandı.