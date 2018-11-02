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Haber spikeri canlı yayındayken evine hırsız girdi

İLGİNÇ HABERLER  | 02.11.2018 18:06 | Son Güncelleme

Canlı yayında haberleri sunan spikerin evine hırsızlar girdi. Hırsızların apartmana girdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Canlı yayında İstanbul Havalimanı'nın açılışı anlatan spikerin evine hırsız girdi. Evi adeta talan eden hırsızların apartmana girişi güvenlik kameralarına anbean yansıdı. O anların görüntüsünü ana haberde sunan spiker: 'Sırada benim ile ilgili bir haber var. Ben canlı yayındayken evime hırsızlar girdi.' diyerek kendi haberini sundu.

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