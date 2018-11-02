Haber spikeri canlı yayındayken evine hırsız girdi

Canlı yayında İstanbul Havalimanı'nın açılışı anlatan spikerin evine hırsız girdi. Evi adeta talan eden hırsızların apartmana girişi güvenlik kameralarına anbean yansıdı. O anların görüntüsünü ana haberde sunan spiker: 'Sırada benim ile ilgili bir haber var. Ben canlı yayındayken evime hırsızlar girdi.' diyerek kendi haberini sundu.
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