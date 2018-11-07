Haber sunucusu robot spiker görücüye çıktı

Çin'de düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda bir ilk yaşandı. Xinhua News kanalının haber sunucusu Zhang Zhao'ya benzetilen robot spiker kendisini tanıtarak açılış konuşmasını yaptı.
Kaynak: Xinhua
Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş
Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım
Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!
Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu
Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum