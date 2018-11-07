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Haber sunucusu robot spiker görücüye çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 22:16 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk yapay zeka sunucusu robot spiker, Wuzhen'de düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda görücüye çıktı.

Çin'de düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda bir ilk yaşandı. Xinhua News kanalının haber sunucusu Zhang Zhao'ya benzetilen robot spiker kendisini tanıtarak açılış konuşmasını yaptı.

Kaynak: Xinhua

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